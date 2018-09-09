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В честь начала нового учебного года Белгосстрах проводит специальную акцию
10.09.2018 — Новости Экономики | Лоевский край
В школах уделяют большое внимание профилактике детского травматизма, мальчикам и девочкам рассказывают, как себя вести. Но, к сожалению, взрослые не всегда успевают предотвратить все опасные ситуации.
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В школах уделяют большое внимание профилактике детского травматизма, мальчикам и девочкам рассказывают, как себя вести. Но, к сожалению, взрослые не всегда...
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