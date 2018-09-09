В школах уделяют большое внимание профилактике детского травматизма, мальчикам и девочкам рассказывают, как себя вести. Но, к сожалению, взрослые не всегда успевают предотвратить все опасные ситуации.

В честь начала нового учебного года Белгосстрах проводит специальную акцию — добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний для детей со скидкой 10%, которая продлится до конца сентября!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В честь начала нового учебного года Белгосстрах проводит специальную акцию В школах уделяют большое внимание профилактике детского травматизма, мальчикам и девочкам рассказывают, как себя вести. Но, к сожалению, взрослые не всегда...