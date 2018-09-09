Кто должен платить за аренду земли? Что изменил новый указ для застройщиков и владельцев зданий

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Таким образом, как объясняет Александр Антонов, порядок предоставления (продления) аренды земли не изменился, если в здании нет совместного домовладения (нет нескольких изолированных помещений, принадлежащих различным собственникам).

Если же в здании существуют отношения совместного домовладения, то ранее за переоформление земли от застройщика на собственников (дольщиков, покупателей недвижимости) плата за право заключения договора аренды не уплачивалась (независимо от того, уплачивалась ли такая плата при предоставлении земли для строительства). С учетом указа № 463 собственники (за исключением собственников жилья) в любом случае должны будут заплатить плату за право заключения договора аренды.

При этом, как подчеркивает специалист, с неожиданными расходами в виде оплаты права на заключение договора аренды земли сегодня могут столкнуться не только собственники помещений, вводимых в эксплуатацию, но и владельцы уже функционирующих объектов по истечении срока аренды. Например, если 10 лет назад аренда земли под бизнес-центр была выделена без какой-либо платы (объект строился по инвестиционному договору), то это не значит, что собственники могут продолжить пользоваться землей бесплатно и дальше. Владельцам таких помещений нужно быть готовым к тому, что им в скором времени выставят счет за право продления договора аренды.

А что насчет помещений в жилых домах?

Все чаще первые этажи в новостройках отводят под кафе, магазины, фитнес-центры. Оказывается, указ № 463 затрагивает собственников и этих объектов. Освобождение от оплаты за право заключения договора аренды здесь действует только на часть земельного участка, соответствующую доле, занимаемой жилыми помещениями и иным имуществом, предназначенным для обслуживания этих помещений (лестницы, общие коридоры и т.д.). То есть касается только жилых помещений. Остальным же придется заплатить.

Впрочем, в отличие от нежилых зданий, земля под жилыми домами, если речь идет о Минске, чаще всего предоставляется не на праве аренды, а на праве постоянного пользования. В этом случае вопрос с взиманием платы за право заключения договора аренды не возникает.

А можно просто не платить за это самое «право»?

Несмотря на все усилия белорусского бизнес-сообщества, которое не первый год лоббирует отмену платы за право заключения договора аренды, отказаться от уплаты этого сбора пока нельзя. К тому же, в случае нарушения определенных законом сроков продления аренды земли собственнику придется заплатить и своеобразный «штраф» — земельный налог в 10-кратном размере за самовольно занятый участок (п. 4 ст. 196 Налогового кодекса).

Справка. Размер платы за право заключения договора аренды, который необходимо заплатить, существенен. Для наглядности: за право заключения договора аренды земли под обслуживание небольшого офисного здания не в самом престижном районе Минска необходимо заплатить более 340 тысяч рублей при заключении договора на 5 лет и более 2 миллионов рублей — при аренде на 80 лет. По истечении срока договора за его продление необходимо будет снова платить.

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