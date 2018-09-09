ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто должен платить за аренду земли? Что изменил новый указ для застройщиков и владельцев зданий

10.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
Кто должен платить за аренду земли? Что изменил новый указ для застройщиков и владельцев зданий

REALT.BY уже писал о неприятном «сюрпризе», с которым столкнулись товарищества собственников в некоторых бизнес-центрах Минска, когда неожиданно им насчитали огромные суммы платы за право продления договора аренды. Оказывается, что данные изменения предусмотрены указом № 463, принятым еще в конце прошлого года. Вместе с ведущим юристом практики строительства и недвижимости компании REVERA Александром Антоновым мы решили разобраться с тем, кто и в каких случаях должен оплачивать это самое право заключения договора аренды.

Откуда вообще взялась плата за право заключения договора аренды?

Для начала немного теории. Земля для строительства объектов недвижимости, как правило, предоставляется застройщику на праве аренды. Помимо ежегодной арендной платы, землепользователи для получения земельного участка должны вносить и плату за право заключения договора аренды участка (ст. 31-1 Кодекса о земле).

Размер платы определяется либо по результату аукциона, либо на основании кадастровой стоимости участка (если участок предоставлялся без аукциона).

Плата за право заключения договора аренды предоставляет право заключить договор аренды на определенный срок.

При этом некоторые застройщики могут быть освобождены от такой платы, например, в связи с заключением инвестиционного договора.

После окончания строительства застройщик передает объект его новым собственникам (по договорам купли-продажи, долевого строительства и т.д.), и в последующем они самостоятельно или через товарищество собственников обращаются за переоформлением земли. При продлении (заключении нового) договора аренды плата за право заключения договора аренды может как взиматься вновь, так и не взиматься. Этот вопрос урегулирован нормами Указа от 27.12.2007 № 667, в который были внесены изменения Указом от 26.12.2017 № 463.

Что изменилось для собственников помещений после принятия указа № 463?

Рассмотрим основные случаи, когда юридические лица обращаются за оформлением (продлением) земли для эксплуатации и обслуживания принадлежащего им недвижимого имущества.

Ситуация

Как было (Указ №667 до принятия изменений)

Как стало (Указ №667 с внесенными изменениями от 26.12.2017 согласно
Указа №463)

В здании есть несколько изолированных помещений, которые принадлежат различным собственникам (возникло совместное домовладение)

плата не взималась (ч. 5 п. 6)

- при предоставлении плата взимается, за исключением платы, приходящейся на часть земельного участка, соответствующую доле, занимаемой жилыми помещениями и иным имуществом, предназначенным для обслуживания этих помещений (ч. 2 п. 12-2);

- при заключении на новый срок договоров аренды плата взимается, за исключением платы, приходящейся на часть земельного участка, соответствующую доле, занимаемой жилыми помещениями и иным имуществом, предназначенным для обслуживания этих помещений.

(ч. 3 п. 12-2)

У здания один собственник, или общая собственность на здание

плата взималась, если такая плата взималась при предоставлении этих участков в аренду для строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

(ч. 5 п. 6)

плата взимается, если такая плата взималась при предоставлении этих участков в аренду для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) (ч. 2 п. 12-2)
Кто должен платить за аренду земли? Что изменил новый указ для застройщиков и владельцев зданий
wall-street.su

Таким образом, как объясняет Александр Антонов, порядок предоставления (продления) аренды земли не изменился, если в здании нет совместного домовладения (нет нескольких изолированных помещений, принадлежащих различным собственникам).

Если же в здании существуют отношения совместного домовладения, то ранее за переоформление земли от застройщика на собственников (дольщиков, покупателей недвижимости) плата за право заключения договора аренды не уплачивалась (независимо от того, уплачивалась ли такая плата при предоставлении земли для строительства). С учетом указа № 463 собственники (за исключением собственников жилья) в любом случае должны будут заплатить плату за право заключения договора аренды.

При этом, как подчеркивает специалист, с неожиданными расходами в виде оплаты права на заключение договора аренды земли сегодня могут столкнуться не только собственники помещений, вводимых в эксплуатацию, но и владельцы уже функционирующих объектов по истечении срока аренды. Например, если 10 лет назад аренда земли под бизнес-центр была выделена без какой-либо платы (объект строился по инвестиционному договору), то это не значит, что собственники могут продолжить пользоваться землей бесплатно и дальше. Владельцам таких помещений нужно быть готовым к тому, что им в скором времени выставят счет за право продления договора аренды.

А что насчет помещений в жилых домах?

Все чаще первые этажи в новостройках отводят под кафе, магазины, фитнес-центры. Оказывается, указ № 463 затрагивает собственников и этих объектов. Освобождение от оплаты за право заключения договора аренды здесь действует только на часть земельного участка, соответствующую доле, занимаемой жилыми помещениями и иным имуществом, предназначенным для обслуживания этих помещений (лестницы, общие коридоры и т.д.). То есть касается только жилых помещений. Остальным же придется заплатить.

Впрочем, в отличие от нежилых зданий, земля под жилыми домами, если речь идет о Минске, чаще всего предоставляется не на праве аренды, а на праве постоянного пользования. В этом случае вопрос с взиманием платы за право заключения договора аренды не возникает.

А можно просто не платить за это самое «право»?

Несмотря на все усилия белорусского бизнес-сообщества, которое не первый год лоббирует отмену платы за право заключения договора аренды, отказаться от уплаты этого сбора пока нельзя. К тому же, в случае нарушения определенных законом сроков продления аренды земли собственнику придется заплатить и своеобразный «штраф» — земельный налог в 10-кратном размере за самовольно занятый участок (п. 4 ст. 196 Налогового кодекса).

Справка. Размер платы за право заключения договора аренды, который необходимо заплатить, существенен. Для наглядности: за право заключения договора аренды земли под обслуживание небольшого офисного здания не в самом престижном районе Минска необходимо заплатить более 340 тысяч рублей при заключении договора на 5 лет и более 2 миллионов рублей — при аренде на 80 лет. По истечении срока договора за его продление необходимо будет снова платить.

Дорогие читатели, специально для вас мы запустили канал в мессенджере Telegram. Подписывайтесь на нас — и вы будете узнавать все новости рынка недвижимости, а также актуальную аналитику первыми. Там мы сможем общаться менее формально, а у вас будет возможность высказать редакции какие-то пожелания или замечания. Спасибо, что вы с нами!

Читайте также:

В Минске на землю под домом насчитали 6 тысяч рублей за право заключения договора аренды. Это законно?

Продал «недострой» — плати налог. Почему собственников незавершённых строений лишают льготы

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наше законодательство часто любит преподносить сюрпризы. И они далеко не всегда приятные. С одним из таких мы попробуем разобраться сегодня.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Носкевич: По "делу БЕЛТА" следователи действовали в соответствии с методикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика