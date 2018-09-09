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Беларусь отказалась от кредита МВФ из-за предложения провести реформы
10.09.2018 11:04 — Новости Экономики | БДГ
Белорусское правительство отказалось от возможного кредита МВФ, который требовал проведения реформ. От них отказались по приказу Александра Лукашенко, который решил, что это вызовет шок.
Как заявил в вечернем эфире телеканала СТВ министр финансов Беларуси Максим Ермолович, МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было согласовано правительством.
«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», - отметил министр.
Напомним, что 21 июля прошлого года Международный валютный фонд
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Белорусское правительство отказалось от возможного кредита МВФ, который требовал проведения реформ. От них отказались по приказу Александра Лукашенко, который...
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