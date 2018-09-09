Беларусь отказалась от кредита МВФ из-за предложения провести реформы

Белорусское правительство отказалось от возможного кредита МВФ, который требовал проведения реформ. От них отказались по приказу Александра Лукашенко, который решил, что это вызовет шок.

Как заявил в вечернем эфире телеканала СТВ министр финансов Беларуси Максим Ермолович, МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было согласовано правительством.

«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», - отметил министр.