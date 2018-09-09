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Беларусь отказалась от кредита МВФ из-за предложения провести реформы

10.09.2018 11:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусское правительство отказалось от возможного кредита МВФ, который требовал проведения реформ. От них отказались по приказу Александра Лукашенко, который решил, что  это вызовет шок.

Как заявил в вечернем эфире телеканала СТВ министр финансов Беларуси Максим Ермолович, МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было согласовано правительством.

«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», - отметил министр.

Напомним, что 21 июля прошлого года Международный валютный фонд приостановил переговоры с белорусской стороной о новом кредите. Причина - в нежелании белорусских властей проводить реформы в секторе ЖКХ и госпредприятий. Белорусские власти сообщили, что переговоры с МВФ на тему реализации новой кредитной программы Беларусь намеревается провести в 2020-2021 годах.

 
 
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Белорусское правительство отказалось от возможного кредита МВФ, который требовал проведения реформ. От них отказались по приказу Александра Лукашенко, который...
 
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