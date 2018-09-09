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Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов - Ляшенко

10.09.2018 10:56 — Новости Экономики | БелТА  
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Игорь Ляшенко. Фото из архива "Вестника Белнефтехима"
Игорь Ляшенко. Фото из архива "Вестника Белнефтехима"

10 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов. Об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Российская сторона предлагает уточнить (баланс. - Прим. БЕЛТА) по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение никто ничего не ставит. Это договорный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы сохранить объемы традиционно сложившиеся", - заявил Игорь Ляшенко.

Он подчеркнул, что белорусская сторона выступает за то, чтобы не было "никаких резкостей". "Нам нужна стабильность", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос о подготовке белорусско-российских переговоров на высшем уровне, которые ожидаются 21 сентября, он рассказал, что идет рабочая отработка тем, уточнение сумм, понимания вопросов перед встречей глав государств. "На этой неделе запланирована моя встреча с визави, где мы в конструктивной дружеской обстановке обсудим реальное состояние, уточним цифровые измерения", - отметил Игорь Ляшенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов. Об этом сегодня журналистам заявил...
 
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