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В августе население сдало рекордный объем валюты

10.09.2018 11:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Тридцать первый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в августе чистая продажа наличной валюты выросла на 19,5% против июля, до 199,8 млн долларов, согласно материалам Нацбанка.

При этом и продажа, и покупка наличной валюты в августе росли. Граждане сдали на 5,4% больше валюты, чем в июле, — 724,4 млн долларов, это максимальный объем в нынешнем году. Покупка выросла всего на 0,9%, до 524,6 млн долларов.

За восемь месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,404 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе−августе были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 304,9 млн долларов).

В течение 2017 года отмечалось постепенное ускорение роста реальной зарплаты, что, по оценкам экспертов, оказывало давление на валютный рынок и могло оказывать давление на инфляционные процессы. Напомним, средняя зарплата в декабре прошлого года резко выросла и составила 995,3 рубля. Однако в начале года произошел ожидаемый откат, средняя зарплата в январе упала до 859 рублей, к июлю она вышла на 973,8 рубля. С сентября ожидается также рост зарплат у бюджетников.

Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится.

 

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Тридцать первый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в августе чистая продажа наличной валюты выросла на 19,5% против июля, до...
 
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