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В августе население сдало рекордный объем валюты
10.09.2018 11:35 — Новости Экономики | Tut.by
Тридцать первый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в августе чистая продажа наличной валюты выросла на 19,5% против июля, до 199,8 млн долларов,
При этом и продажа, и покупка наличной валюты в августе росли. Граждане сдали на 5,4% больше валюты, чем в июле, — 724,4 млн долларов, это максимальный объем в нынешнем году. Покупка выросла всего на 0,9%, до 524,6 млн долларов.
За восемь месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,404 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа
Субъекты хозяйствования в январе−августе были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 304,9 млн долларов).
В течение 2017 года отмечалось
Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится.
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Тридцать первый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в августе чистая продажа наличной валюты выросла на 19,5% против июля, до...
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