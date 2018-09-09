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Новое приложение от Bosch заставит вас забыть о тех временах, когда вы использовали ключ, чтобы открыть свой автомобиль

10.09.2018 12:19 — Новости Экономики | БДГ  
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На смену традиционному ключу пришел виртуальный ключ будущего, который предлагает расширенный функционал: его невозможно потерять или украсть. Вам никогда не придется его искать, потому что уникальный ключ создается для каждого пользователя и хранится на его смартфоне. 

«Наше приложение Perfectly Keyless заставит вас забыть, что вы когда-либо пользовались обычными автомобильными ключами. Компания Bosch создала инновационный продукт, доступный в любое время и в любом месте», – говорит Гарольд Крогер, руководитель отдела автоэлектроники Bosch.

С Perfectly Keyless смартфон выступает в роли традиционного ключа, благодаря чему повышается уровень удобства пользования автомобилем. Эту идею особенно оценят менеджеры автопарков и логистических компаний: больше не нужно передавать ключи от водителя к водителю, управление доступом к транспортному средству осуществляется через приложение.

«Виртуальный ключ дает возможность операторам и водителям автопарков быть все время на связи», – добавляет Крогер. Bosch считает, что новый продукт, мировой релиз которого состоится на выставке IAA Commercial Vehicles в Ганновере, будет иметь большой успех на рынке. Только в Германии насчитывается порядка 15 000 логистических компаний, большая часть которых имеет по меньшей мере двенадцать автомобилей с водителями в своем распоряжении.

Логистика будущего

Многие логистические компании все еще используют устаревший метод организации и хранения ключей (на больших нумерованных досках). Потеря хотя бы одного ключа зачастую выливается в полномасштабную поисковую операцию. Но когда дело касается коммерческого транспорта, каждая минута на счету: если перевозки не осуществляются, то компания не получает деньги. В основе новой системы является приложение, которое устанавливается на смартфоны диспетчеров и водителей и предоставляет доступ к автомобилю за несколько кликов. В будущем Bosch планирует расширить функционал, который позволит логистическим компаниям полностью интегрировать управление виртуальными ключами в свои системы планирования и контроля движения транспорта. К примеру, как только диспетчер назначает водителя и автомобиль на определенный маршрут, система автоматически генерирует ключ и отправляет его на смартфон водителя. Если расписание поездки меняется, программа вносит изменения в код виртуального ключа.

«Полностью автоматизированный процесс управления доступом, который предлагает Bosch, более безопасен, чем использование традиционных ключей, и дает логистическим компаниям возможность быть более гибкими. Это самый эффективный путь развития для логистики будущего», – говорит Крогер.

Безопасное управление доступом через приложение и облачные хранилища данных

Электронная система управления ключами Bosch соединяет автомобили и приложения на смартфонах посредством облачных хранилищ данных. Диспетчеры или менеджеры автопарков используют приложение, чтобы закрепить автомобиль за водителем на определенном маршруте. Perfectly Keyless генерирует индивидуальный и безопасный ключ-код и пересылает его через облако на смартфон водителя. При приближении к транспортному средству, сенсоры, установленные в автомобиле, ловят сигнал смартфона по беспроводному соединению. Дверь можно открыть лишь в том случае, если код на телефоне совпадает с электронным замком на автомобиле. Сенсоры также регистрируют, когда водитель садится за руль, и двигатель заводится, как только он нажимает кнопку включения-выключения. Когда водитель выходит из автомобиля, система автоматически блокирует двери.

Разрядился аккумулятор? Не проблема!

Что же делать в случае, если батарея разрядилась, телефон пропал или его украли? В будущем приложение будет доработано таким образом, чтобы оно работало даже при нулевом заряде аккумулятора. В этом случае смартфон и автомобиль будут использовать технологию NFC, беспроводной протокол соединения для обмена информацией на небольшом расстоянии (около 10 сантиметров). Bosch планирует использовать эту функцию как еще один уровень защиты: если смартфон потерян или его украли, электронный ключ можно деактивировать онлайн, блокируя таким образом доступ к авто. До тех пор, пока диспетчер не даст доступ другому водителю или не введет данные другого телефона в приложение, автомобиль будет невозможно открыть и завести.

 
 
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На смену традиционному ключу пришел виртуальный ключ будущего, который предлагает расширенный функционал: его невозможно потерять или украсть.
 
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