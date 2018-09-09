Китай высоко ценит сотрудничество с Беларусью - Цуй Цимин

Цуй Цимин. Фото из архива

10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай высоко ценит сотрудничество с Беларусью. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на торгово-экономическом форуме "Парус Шанхая", передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время белорусско-китайские отношения являются наиболее тесными за 26-летний период дипломатических отношений между двумя государствами. При этом тесным является как политическое, так и торгово-экономическое взаимодействие. Как отметил посол, в этом большая заслуга лидеров Беларуси и Китая Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Цуй Цимин обратил внимание шанхайских гостей на важность того, что в Беларуси сохраняется стабильность политической и экономической ситуации. Страна обладает хорошим промышленным потенциалом, развита сфера переработки, быстрыми темпами идет строительство.

Посол сказал о заинтересованности Китая в развитии торгово-экономических и инвестиционных связей с Беларусью. Кроме того, он проинформировал участников о большой роли Шанхая в проведении китайской политики реформ и открытости, а также в реализации концепции "Один пояс, один путь".

Торгово-экономический форум "Парус Шанхая" проводится в преддверии первой Китайской международной выставки импорта (состоится 5-10 ноября в Шанхае). В этой выставке примет участие Беларусь в числе других 130 стран и 2800 предприятий. Как обещают организаторы, в ней ожидается более 150 тыс. китайских и зарубежных посетителей.-0-