﻿ Китай высоко ценит сотрудничество с Беларусью - Цуй Цимин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай высоко ценит сотрудничество с Беларусью - Цуй Цимин

10.09.2018 11:53 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Китай высоко ценит сотрудничество с Беларусью - Цуй Цимин
Цуй Цимин. Фото из архива

10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай высоко ценит сотрудничество с Беларусью. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на торгово-экономическом форуме "Парус Шанхая", передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время белорусско-китайские отношения являются наиболее тесными за 26-летний период дипломатических отношений между двумя государствами. При этом тесным является как политическое, так и торгово-экономическое взаимодействие. Как отметил посол, в этом большая заслуга лидеров Беларуси и Китая Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Цуй Цимин обратил внимание шанхайских гостей на важность того, что в Беларуси сохраняется стабильность политической и экономической ситуации. Страна обладает хорошим промышленным потенциалом, развита сфера переработки, быстрыми темпами идет строительство.

Посол сказал о заинтересованности Китая в развитии торгово-экономических и инвестиционных связей с Беларусью. Кроме того, он проинформировал участников о большой роли Шанхая в проведении китайской политики реформ и открытости, а также в реализации концепции "Один пояс, один путь".

Торгово-экономический форум "Парус Шанхая" проводится в преддверии первой Китайской международной выставки импорта (состоится 5-10 ноября в Шанхае). В этой выставке примет участие Беларусь в числе других 130 стран и 2800 предприятий. Как обещают организаторы, в ней ожидается более 150 тыс. китайских и зарубежных посетителей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай высоко ценит сотрудничество с Беларусью. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В августе население сдало рекордный объем валюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика