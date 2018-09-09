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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 сентября 2018 года

10.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Вторичный рынок жилья продолжает игнорировать резкое ослабление рубля. Последний раз цены снижались 13 недель назад. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1312 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 сентября 2018 года

В отличие от «вторички» рынок новостроек реагирует на курсовые колебания снижением цен – три из последних четырёх недель завершились c отрицательной динамикой. На прошедшей неделе средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,3% и составила 1251 $/м2.

Разрыв в среднем уровне цен между первичным и вторичным рынками превысил 60 $/м2, что является максимумом за 2 года.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 сентября 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 сентября 2018 года

Завершился 6-недельный период роста предложения, за время которого в базу добавилось более 600 квартир. На минувшей неделе количество выставленных на продажу квартир сократилось на 0,4%. Примечательно, что отток объектов прослеживался в каждом сегменте рынка. 1- и 2-комнатных квартир стало меньше на 0,1-0,2%, предложение «трешек» сократилось на 0,8%, 4-комнатных – на 0,5%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 10 сентября следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 сентября 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 сентября 2018 года

Наиболее популярные у покупателей 1-комнатные квартиры на этот раз остались на прежнем ценовом уровне, другие типы квартир подорожали. 2- и 3-комнатные на 0,2%, 4-комнатные прибавили в цене сразу 1,2%.  

Изменение цен в районах Минска на 10 сентября выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 сентября 2018 года

В трех районах по итогам недели зафиксировано снижение цен на квартиры. В Центральном оно составило 0,2%, в Заводском и Советском – 0,4%. Для Фрунзенского района неделя не принесла изменений, в остальных районах квартиры росли в цене. Максимальные темпы роста были отмечены в Московском (+0,9%) и Партизанском (+1,0%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 сентября 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 сентября 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 740 $/м2 (-0,2%), Витебск – 601 $/м2 (+0,1%), Гомель – 633 $/м2 (-0,2%), Гродно – 688 $/м2 (-0,5%), Могилев – 614 $/м2 (+0,4%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,5% и составляет 2493 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 1% и составляет 1555 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,1% и составляет 937 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 3 по 10 сентября 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
 
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