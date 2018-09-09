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Активист Урбанович, арестованный на 9 суток за акцию в Куропатах, получил еще и штраф
10.09.2018 14:25 — Новости Экономики | Tut.by
Задержанный 1 сентября участник акции протеста возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах Денис Урбанович в дополнение к семи суткам ареста получил штраф 30 базовых величин, или 735 рублей. Об этом сообщает
Урбановича
В субботу, 8 сентября, когда срок ареста закончился, активиста вывели из изолятора на Окрестина через запасной вход и снова задержали — уже по обвинению в участии в несанкционированной акции.
«Суд сегодня был быстрый, я ожидал нового ареста, этого ждали и милиционеры на Окрестина. Хорошо, что суд ограничился штрафом», — сказал после суда Урбанович.
Напомним, 29 августа между Урбановичем и бизнесменом Аркадием Израилевичем возле ресторана «Поедем поедим»
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После семи суток ареста его снова отвезли в суд и дали штраф 30 базовых величин.
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