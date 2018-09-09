Активист Урбанович, арестованный на 9 суток за акцию в Куропатах, получил еще и штраф

Задержанный 1 сентября участник акции протеста возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах Денис Урбанович в дополнение к семи суткам ареста получил штраф 30 базовых величин, или 735 рублей. Об этом сообщает «Радыё Свабода» .



Фото: Facebook Дениса Урбановича

Урбановича задержали в субботу , 1 сентября, около 20.30 после очередного инцидента возле ресторанно-развлекательного комплекса. Позже суд дал ему семь суток ареста за неподчинение требованиям сотрудников милиции.

В субботу, 8 сентября, когда срок ареста закончился, активиста вывели из изолятора на Окрестина через запасной вход и снова задержали — уже по обвинению в участии в несанкционированной акции.

«Суд сегодня был быстрый, я ожидал нового ареста, этого ждали и милиционеры на Окрестина. Хорошо, что суд ограничился штрафом», — сказал после суда Урбанович.

Напомним, 29 августа между Урбановичем и бизнесменом Аркадием Израилевичем возле ресторана «Поедем поедим» произошел конфликт . Активист Денис Урбанович утверждает, что бизнесмен ударил его по ноге. Активист написал на Израилевича заявление об избиении. Бизнесмен все отрицает.