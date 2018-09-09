Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен

ФПБ провела мониторинг соотношения стоимости проживания в общежитиях и уровня доходов. У работников ряда предприятий расходы на оплату проживания в общежитиях превышают 30% от начисленной заработной платы.

Федерация профсоюзов обратилась в Совет Министров с предложением снизить плату за пользование жилым помещением в общежитиях путем применения понижающих коэффициентов, а также применения преференций для лиц пенсионного возраста и других категорий граждан.

По поручению Совмина облисполкомы провели работу по пересмотру и корректировке ранее принятых решений. Были приняты инструкции, предусматривающие возможность применения понижающих коэффициентов. Однако в ряде случаев собственники общежитий не установили такие коэффициенты или ограничились минимальным снижением.

Напомним, профсоюзный мониторинг цен на социально значимые товары и услуги проводится с мая 2017 года по всем областям и городу Минску. Так, по данным за последние четыре месяца 2018 года наблюдается достаточно стабильная ситуация по ценам на продукты питания. Вместе с тем отмечается рост цен на бобовые (22%), крупу пшенную (21%) и птицу (18%). Под контролем специалистов ФПБ также находится стоимость одежды, белья и обуви. Белорусским профсоюзом работников торговли в августе был проведен мониторинг наборов одежды, белья, обуви и канцелярских принадлежностей для подготовки детей к школе. Так, средняя стоимость школьной экипировки (одежда, обувь, канцелярские и письменные товары) для мальчика первоклассника составила 619 руб. (рост по отношению к прошлому году 106,5%), для девочки – 655,9 руб. (104,5%).