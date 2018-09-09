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С сайта Гомельского облисполкома исчезла фамилия первого зампреда Микалуцкого. Куда делся чиновник?

10.09.2018 17:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Уволен первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий. Как сообщила Progomel.by помощник первого заместителя председателя Юлия Деркач, Александр Викторович отработал последний день 3 сентября. Далее трудовые отношения с ним были расторгнуты по соглашению сторон. Причина не называется.

В настоящее время на сайте облисполкома напротив должности топ-чиновника Гомельского региона, который курирует агропромышленный комплекс, фамилия не указана. Временно его обязанности исполняет другой заместитель председателя облисполкома — Конюшко Андрей Васильевич (занимается вопросами экономики — прим.). Обращаться непосредственно по сельскохозяйственным проблемам лучше напрямую к Руслану Глушко, председателю комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

По некоторым данным, на вакантную должность в облисполкоме рассматривается кандидатура председателя Речицкого райисполкома Виталия Панченко. Но эту информацию в облисполкоме предпочитают не комментировать.

Микалуцкий А.В. родился в 1962 году в Шкловском районе Могилевской области. В 1980 — 1982 годах служил в Советской армии.

После окончания Жиличского сельхозтехникума Могилевской области трудовой путь начал бригадиром тракторной бригады колхоза «Оборона страны» Речицкого района. В 1991 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Работал заместителем председателя, секретарем парткома, главным агрономом, в 2008 — 2009 годах — директором КСУП «Оборона страны». С 2009 по 2013 год — генеральный директор ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», в 2013 — 2015-м — председатель Житковичского райисполкома. 23 декабря 2015 года назначен первым заместителем председателя Гомельского облисполкома. Награжден медалью «За трудовые заслуги».

 
 
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