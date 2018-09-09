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IEK GROUP и СТРОЙБИЗНЕСГРУППА приступили к строительству завода в Новосибирске

10.09.2018 13:52 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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В августе 2018 года на территории Промышленно-логистического парка в Новосибирске началось строительство крупного завода IEK GROUP. Согласно плану, на земельном участке площадью 5,79 гектара будет развернуто производство пластиковых кабеленесущих систем и построен склад для хранения сырья и готовой продукции общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Строительство планируется завершить в III квартале 2019 года. Проектирование и возведение объекта доверено компании СТРОЙБИЗНЕСГРУППА. В данный момент в Новосибирской области уже работает один из заводов IEK GROUP в городе Бердске. Предприятие выпускает более 40 миллионов погонных метров пластиковых кабеленесущих систем и обеспечивает 70 рабочих мест. Строительство нового комплекса позволит IEK GROUP вдове нарастить объем выпуска и поставок указанной продукции в восточные регионы России, а также экспортировать ее в страны Азии. Позитивно это скажется и на развитии Новосибирской области.

За последние несколько лет в нашем регионе был выполнен колоссальный объем работ, который позволил улучшить инвестиционный климат и создать безупречную инфраструктуру для реализации социально значимых проектов.
Строительство завода российской производственной компании IEK GROUP считаю одним из таких.

Открытие их нового производства позволит еще больше усилить нашу экономику, а также увеличить количество рабочих мест в нашем регионе, подчеркнул заместитель председателя правительства Новосибирской области Сергей Семка. Строительство завода на территории Промышленного логистического комплекса в Новосибирске, это шаг навстречу возросшему количеству потребителей в Сибири, на Дальнем Востоке и в странах ближнего зарубежья.

В ближайшие несколько лет мы планируем возвести здесь не только современное производство на 150-250 рабочих мест с передовым европейским оборудованием, но и создать площадку для подготовки инженерно-технических кадров совместно с профессиональными учебными заведениями Новосибирского региона, с последующим трудоустройством, прокомментировал член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков.

Всегда приятно иметь дело с компаниями, которые строят системный бизнес на принципах честности в отношении партнеров и при этом активно инвестируют в развитие не только своих сотрудников, но и социально-экономической инфраструктуры в целом. На наш взгляд, IEK GROUP как раз относится к числу таких.

От лица нашей команды мне бы хотелось поблагодарить руководство компании за возможность поработать со столь знаковым для Сибирского региона проектом. Мы сделаем все, чтобы работой остались довольны не только наши партнеры, но и все будущие сотрудники и гости, которые посетят построенный объект, сказал генеральный директор компании СТРОЙБИЗНЕСГРУППА Эдгар Карапетян.

www.iek.ru
 
 
Ссылка на источник 21
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В августе 2018 года на территории Промышленно-логистического парка в Новосибирске началось строительство крупного завода IEK GROUP. Согласно плану, на земельном...
 
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