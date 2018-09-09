В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мембрана LOGICROOF V-RP успешно прошла процедуру Европейской технической оценки Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ активно развивает экспорт современных строительных материалов за рубеж. На данный момент продукция корпорации...

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ активно развивает экспорт современных строительных материалов за рубеж. На данный момент продукция корпорации поставляется в 95 стран мира. Впервые на европейский рынок ТЕХНОНИКОЛЬ вышла в 1998 году, а сегодня является одним из ведущих участников рынка строительных материалов в большинстве стран ЕС. Развитие на европейских рынках требует соблюдения строгих нормативных требований и прохождения процедур оценки. Кровельная мембрана LOGICROOF V-RP успешно прошла процедуру Европейской технической оценки, European Technical Assessment, ЕТА, по норме ETAG 006:2012. В рамках данной оценки заводу Лоджикруф было выдано свидетельство о пригодности строительного изделия для гидроизоляции кровель в системах с механическим креплением, которые распространены в странах Европы. Пройденная оценка не заменяет уже имеющийся сертификат СЕ, но гармонично дополняет его, раскрывая некоторые технические моменты более подробно и наглядно.Получение ЕТА, это еще один шаг к успешному продвижению материалов ТЕХНОНИКОЛЬ на рынках за пределами России и СНГ. Этот документ позволяет европейским проектировщикам и строителям использовать мембрану LOGICROOF с широким перечнем крепежных элементов от ведущих международных поставщиков, прокомментировал технический директор направления Полимерные мембраны и PIR производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ Ильдус Нагаев.www.tn.ru