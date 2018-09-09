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Мембрана LOGICROOF V-RP успешно прошла процедуру Европейской технической оценки
10.09.2018 14:05 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ активно развивает экспорт современных строительных материалов за рубеж. На данный момент продукция корпорации поставляется в 95 стран мира. Впервые на европейский рынок ТЕХНОНИКОЛЬ вышла в 1998 году, а сегодня является одним из ведущих участников рынка строительных материалов в большинстве стран ЕС. Развитие на европейских рынках требует соблюдения строгих нормативных требований и прохождения процедур оценки. Кровельная мембрана LOGICROOF V-RP успешно прошла процедуру Европейской технической оценки, European Technical Assessment, ЕТА, по норме ETAG 006:2012. В рамках данной оценки заводу Лоджикруф было выдано свидетельство о пригодности строительного изделия для гидроизоляции кровель в системах с механическим креплением, которые распространены в странах Европы. Пройденная оценка не заменяет уже имеющийся сертификат СЕ, но гармонично дополняет его, раскрывая некоторые технические моменты более подробно и наглядно.
Получение ЕТА, это еще один шаг к успешному продвижению материалов ТЕХНОНИКОЛЬ на рынках за пределами России и СНГ. Этот документ позволяет европейским проектировщикам и строителям использовать мембрану LOGICROOF с широким перечнем крепежных элементов от ведущих международных поставщиков, прокомментировал технический директор направления Полимерные мембраны и PIR производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ Ильдус Нагаев.
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Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ активно развивает экспорт современных строительных материалов за рубеж. На данный момент продукция корпорации...
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