В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания Viessmann удостоена российской награды за энергосбережение В июле 2018 года компания Viessmann стала лауреатом премии ECO BEST AWARD 2018 за уникальный проект модернизации системы теплоснабжения Усть-Илимской ГЭС, реализованный в 2013–2017...

В июле 2018 года компания Viessmann стала лауреатом премии ECO BEST AWARD 2018 за уникальный проект модернизации системы теплоснабжения Усть-Илимской ГЭС, реализованный в 2013–2017 годах совместно с Альтер Энерго. Установленные на электростанции для отопления производственных и административных зданий три промышленных тепловых насоса позволяют экономить около 2,5 миллиона киловаттчасов электроэнергии ежегодно. Источником тепла служит система охлаждения трансформаторов ГЭС. На сегодняшний день этот продукт не имеет аналогов в России. Решение, позволяющее использовать отработанное тепло трансформаторов для отопления производственных помещений, было разработано для всех станций Ангарского каскада. Усть-Илимская ГЭС стала первой, где его реализовали на практике. В 2013 году здесь установили два тепловых насоса Vitocal 350-G Pro BW суммарной мощностью 454,2 киловатта, а использовавшиеся ранее шесть электрокотлов вывели в резерв. Агрегаты добывают тепло из водяной системы охлаждения трансформаторов станции. Полученная в результате экономия электроэнергии превысила 1,7 миллиона киловаттчасов в год. В 2017 году был установлен еще один тепловой насос аналогичного типа.Реализация проекта позволила более чем в четыре раза сократить количество электроэнергии, расходуемой на отопление станции. Теперь сэкономленные киловатты идут в сеть, а не на обеспечение собственных нужд генерирующей компании. Это позволило снизить объем выработки, сократить расход топлива и выбросы углекислого газа в атмосферу.Для российской энергетики такое решение на сегодняшний день уникально, хотя оно и лежит на поверхности. Технически его можно реализовать практически на любой электростанции, используя наше типовое оборудование. Это не требует ни сложного проектирования, ни проведения масштабных строительно-монтажных работ, отмечает Сергей Соловьев, инженер по развитию направления Возобновляемые источники энергии и энергоэффективные технологии компании Viessmann.По словам специалиста, системы на базе термальных источников энергии сегодня находят широкое применение не только в энергетике и промышленности, но и в коммунальном хозяйстве. Например, два тепловых насоса Vitocal 300-G BW установлены в визит-центре Байкал заповедный на побережье озера Байкал в поселке Танхой. Здесь был необходим экологичный и в то же время эффективный способ обеспечения объекта теплом. Использованное решение позволило втрое сократить потребление электроэнергии.Еще один подобный проект был реализован в санатории Нижне-Ивкино, где также установили тепловой насос Viessmann Vitocal 300-G. Здесь источником тепла для отопления комплекса стали сточные воды, объем которых достигает 830 кубометров в сутки. Причем для работы теплового насоса достаточно всего 140 кубометров в сутки. Реализация проекта обеспечила ежегодную 75-процентную экономию затрат на отопление по сравнению с электрическим котлом.Источники отработанного тепла или геотермальной энергии есть практически на любом предприятии и в любом хозяйстве. Мы готовы массово внедрять такие решения, если на них будет спрос. Опыт уже реализованных проектов показывает, что по экономической эффективности они опережают не только электрическое, но и газовое отопление. Несмотря на относительно высокие первоначальные затраты, тепловые насосы окупаются всего за несколько лет, кроме того, они дают независимость от топливной инфраструктуры, что порой не менее важно, чем непосредственная экономия, говорит Сергей Соловьев.Премия ECO BEST AWARD учреждена при поддержке правительства Москвы, Мосприроды и Росгидромета как независимая общественная награда за заслуги в реализации инициатив и проектов в области экологии, энергосбережения и ресурсосбережения. Ее лауреатами в различных номинациях могут стать как бизнес-структуры, так и общественные организации, деятельность или продукция которых помогает сохранить целостность экосистемы и привлечь внимание общества к проблеме экологической безопасности.www.viessmann.com