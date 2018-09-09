Мы посчитали членов правительства в разных странах. Результат не в пользу Беларуси

На минувшей неделе премьер-министр Сергей Румас высказал мнение , что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много. Мы решили оценить размеры кабминов в других странах. И оказалось, что мировой опыт не в пользу Беларуси.

К этой инфографике важно сделать несколько ремарок. В правительстве мы насчитали не 36, а 43 представителя. Вероятно, Сергей Румас имел в виду членов правительства за вычетом себя и 5 вице-премьеров.

Стоит также отметить, что в Беларуси очень высоким статусом, едва ли не министерским, обладают еще, например, руководители концернов Беллегпром, Белнефтехим, Белпищепром и Беллесбумпром.

Заграничный опыт говорит, что членами правительства являются премьер-министр, вице-премьеры и министры. Если исходить из таких расчетов, то все равно получается, что в Беларуси больше министерств, чем в сопоставимых странах.







