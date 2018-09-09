ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы посчитали членов правительства в разных странах. Результат не в пользу Беларуси

10.09.2018 18:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На минувшей неделе премьер-министр Сергей Румас высказал мнение, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много. Мы решили оценить размеры кабминов в других странах. И оказалось, что мировой опыт не в пользу Беларуси.

К этой инфографике важно сделать несколько ремарок. В правительстве мы насчитали не 36, а 43 представителя. Вероятно, Сергей Румас имел в виду членов правительства за вычетом себя и 5 вице-премьеров.

Стоит также отметить, что в Беларуси очень высоким статусом, едва ли не министерским, обладают еще, например, руководители концернов Беллегпром, Белнефтехим, Белпищепром и Беллесбумпром.

Заграничный опыт говорит, что членами правительства являются премьер-министр, вице-премьеры и министры. Если исходить из таких расчетов, то все равно получается, что в Беларуси больше министерств, чем в сопоставимых странах.



 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувшей неделе премьер-министр Сергей Румас высказал мнение, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много. Мы решили оценить размеры кабминов в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Иран ведет переговоры с Беларусью по поставкам нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика