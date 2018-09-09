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Мы посчитали членов правительства в разных странах. Результат не в пользу Беларуси
10.09.2018 18:09 — Новости Экономики | Tut.by
На минувшей неделе премьер-министр Сергей Румас
К этой инфографике важно сделать несколько ремарок. В правительстве мы насчитали не 36, а 43 представителя. Вероятно, Сергей Румас имел в виду членов правительства за вычетом себя и 5 вице-премьеров.
Стоит также отметить, что в Беларуси очень высоким статусом, едва ли не министерским, обладают еще, например, руководители концернов Беллегпром, Белнефтехим, Белпищепром и Беллесбумпром.
Заграничный опыт говорит, что членами правительства являются премьер-министр, вице-премьеры и министры. Если исходить из таких расчетов, то все равно получается, что в Беларуси больше министерств, чем в сопоставимых странах.
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На минувшей неделе премьер-министр Сергей Румас высказал мнение, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много. Мы решили оценить размеры кабминов в...
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