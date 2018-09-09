Об итогах за первое полугодие

Итоги социально-экономического развития Борисовского района за I полугодие были рассмотрены на расширенном заседании райисполкома, в работе которого приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Т.П. Красовская, прокурор Борисовского района А.Л. Пересунько, заместитель председателя Борисовского межрайонного КГК Э.Н. Комиссарова, а также руководители отделов райисполкома, предприятий и организаций.

Как отметила в докладе начальник отдела экономики райисполкома И.С. Мороз, на территории Борисовского района осуществляют деятельность 37 промышленных предприятий, 3 крупные строительные организации, 1514 торговых, 19 сельскохозяйственных организаций, 3 организации транспорта и другие. По итогам работы за 6 месяцев т.г. обеспечено выполнение 5 целевых, дополнительных и иных показателей социально-экономического развития из 9 установленных.

За рассматриваемый период организациями района произведено промышленной продукции с учетом давальческого сырья на сумму 836 млн.руб., или 123% к уровню 1 квартала 2017г., индекс промышленного производства составил 117,6%.

Удельный вес запасов в среднемесячном объеме производства составил 68%, или 93,9 млн. руб.

Показатель по энергосбережению минус 4,3% при задании на 1 полугодие минус 4,2%.

По итогам работы за январь-июнь 2018 года сельскохозяйственными организациями Борисовского района произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 38,9 млн. руб. Темп роста к уровню 2017 года составил 93,6% (при задании 104,2%), в том числе продукции животноводства – 91,2%.

Выращено скота и птицы 78,5% к уровню 2017 года.

Снижение объемов производства свинины произошло по причине недостаточной обес-

печенности кормами, нарушения технологии кормления и снижения поголовья в филиале «Лошница» ОАО «Забашевичи»; увеличения непроизводительного выбытия, снижения поголовья и среднесуточных привесов ОАО «Свинокомплекс Негновичи».

Произведено 37,7 тыс. тонн молока, прирост к уровню 2017 года составил 4%. От одной коровы надоено 2579 кг молока, что на 145 кг больше, чем в 2017 году. Товарность молока составляет 89,8% (91,5% в 2017 г.).

Производство яиц снизилось на 16 тыс. штук и составило 272 тыс. штук.

На 1 июля 2018 года численность КРС по району составила 36978 голов (96% к 01.07.2017 г.), свиней – 31143 головы (72%), птицы – 56854 головы (116%). Поголовье дойного стада составило 14487 голов, или 97,4% — уменьшилось на 390 голов.

Заготовлено кормов из трав по видам в физическом весе: сена – 2,9 тыс. тонн (плюс 1,1 тыс. тонн); сенажа – 82,6 тыс. тонн (плюс 4,3 тыс. тонн); силоса – 2,2 тыс. тонн (плюс 1,7 тыс. тонн).

Всего заготовлено 26,3 тыс. тонн кормовых единиц, или 114,8 % к уровню 2017 года. В расчете на одну условную голову заготовлено 9,3 ц.к.ед. (плюс 1,5 ц.к.ед.).

За текущий период 2018 года выручка от реализации продукции в сельскохозяйственной отрасли района увеличилась по сравнению с 2017 годом на 16,6% и составила 44,2 млн. руб.

По итогам 1 полугодия в районе 6 убыточных сельскохозяйственных организаций.

Экспорт товаров за январь-июнь 2018 г. по району составил 225 млн.$, что составляет 124,3% к соответствующему периоду 2017 г. Дополнительно экспортировано товаров к уровню 2017 г. на сумму 44 млн.$. Сальдо получено положительное в размере 88 млн.$.

Экспорт услуг по району за январь – июнь 2018 г. составил 3,0 млн.$, или 61,5 % к январю – июню 2017 г. Сальдо внешней торговли услугами сложилось отрицательное в размере минус 8,8 млн.$.

За счет всех источников финансирования на развитие экономики и социальной сферы района направлено 128,8 млн. руб. инвестиций (2017 г. – 124 млн. руб.), темп роста в сопоставимых ценах 90,2%.

Организациями, не имеющими ведомственной подчиненности, инвестировано в основной капитал 61,2 млн. руб. и республиканского подчинения – 30,3 млн. руб., что составило соответственно 95,3% и 73,2% к уровню 2014 года.

Коммунальными организациями освоено 37,4 млн. руб. инвестиций (2017 г. – 29,6 млн. руб.), темп роста с учетом индекса роста цен 113,1%.

За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 20,8 тыс. кв. м жилья, темп роста к уровню 2017 года 46,1%.

В экономику района привлечено 10 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций на чистой основе при задании на год 2 млн. долл. США. Наибольшее привлечение инвестиций осуществляли СЗАО «БЕЛДЖИ» (8 млн. долл.), ОАО «Магол» (0,6 млн. долл.).

Розничный товарооборот по району через все каналы реализации составил 371,9 млн. руб., темп роста 109,3 % (задание 105%).

Среди предприятий с долей государства выполнено доведенное задание по темпу роста розничного товарооборота ОАО «Веста-Борисов» — 103% при задании 100%.

Жилищное строительство. За январь-июнь 2018 г. введено в эксплуатацию жилья 20,8 тыс.кв.м. общей площади, что составляет 30,7% к заданию на год (годовое задание 68 тыс. кв. м) и 46,1% к уровню прошлого года, из них 8,9 тыс. кв. м в многоэтажных жилых домах, 11,9 тыс. кв. м – индивидуальное жилищное строительство. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 4,8 тыс. кв.м жилья.

За 1 полугодие т.г. предприятиями и организациями района получено 13,96 млн. руб. чистой прибыли (2017 г. – 0,2 млн. руб.), рост в 68,1 раза. С прибылью сработали 69% организаций района. Убыток допустили 27 предприятий.

Рентабельность продаж по предприятиям района за анализируемый период составила 6,3% (2017 г. – 7,6%).

Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) – 7,3%. Прибыль от реализации товаров, продукции (работ, услуг) в текущих ценах – 65,8 млн. руб. (100,6%).

Темп роста себестоимости реализованной продукции – 124,7%.

По состоянию на 1 июля 2018 года дебиторская задолженность организаций района сложилась в сумме 454,9 млн. руб.

Кредиторская задолженность составила 601,9 млн. руб., в т.ч. просроченная – 194,9 млн. руб.

На предприятиях и в организациях района трудоустроено на вновь созданные рабочие места (за счет создания новых производств и предприятий) 597 человек при задании 560 человек.

Для содействия в организации предпринимательской деятельности 17 безработным выделена субсидия на сумму 41 тыс. руб.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.07.2018 г. – 0,58% (на 01.07.2017 г. – 0,97%).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по району за 1 полугодие 2018 года составила 771,5 руб. (388,6 долл.) (прогноз 846,4 руб.), в т.ч. за июнь – 818,3 руб.

На 1 июля 2018 года в районе предпринимательскую деятельность осуществляет 6841 субъект малого и среднего бизнеса (на 10 субъектов больше, чем за аналогичный период 2017 г.).

Однако, по мнению заместителя председателя межрайонного КГК Э.Н. Комиссаровой, перечисленные в докладе цифры и факты — это всего лишь статистика, а должны быть озвучены причины невыполнения некоторых показателей, анализ работы отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, перспективы их дальнейшего развития.

Председатель райисполкома Г.И. Денгалев также акцентировал внимание присутствующих на ряде проблемных моментов, указав, что среди важных факторов, составляющих основу успешной работы любого предприятия, — жесткая производственная и технологическая дисциплина, ответственность, добросовестность и качество при выполнении порученного задания каждым работником, независимо от занимаемой должности. Кроме того, немаловажен поиск новых форм и методов работы, новых объемов и рынков сбыта.

На заседании были заслушаны руководители ряда предприятий, перед ними поставлены задачи, которые нужно выполнять. Ведь показатели развития района играют важную роль не только в наполняемости бюджета, но и улучшении благосостояния населения.