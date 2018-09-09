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Суд отказал бизнесмену Изарилевичу в удовлетворении иска к "Новаму часу"

10.09.2018 19:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Советского района Минска принял решение по иску бизнесмена Аркадия Израилевича к газете «Новы час». Отказано как в публикации опровержения, так и взыскании морального вреда с автора и редакции газеты.


Слева направо: адвокат Артем Калоша, главный редактор «Новага часу» Оксана Колб, журналист Денис Ивашин, юрист Олег Агеев. Фото: spring96.org

По мнению Израилевича, газета опубликовала ряд статей, которые умаляют его честь, достоинство и деловую репутацию. Бизнесмен требовал опровергнуть данные четырех статей за авторством Дениса Ивашина, взыскать 40 000 рублей с «Новага часу» и 1 тысячу рублей с Ивашина.

На первое заседание бизнесмен не пришел. Суд обязал его явиться на следующее. Между заседаниями Израилевич заявил СМИ, что не хотел доводить дело до суда, но руководство газеты не согласилось опровергнуть информацию в статьях, которая, по его мнению, умаляет его честь, достоинство и деловую репутацию. Поэтому Израилевич подал иск в суд. Но сейчас готов его отозвать, если газета пойдет на его условия: конфликтующие стороны встречаются, бизнесмен показывает документы о том, что он не имеет отношения к строительству «Поедем поедим» и что другие факты, изложенные автором статьи, не соответствуют действительности.

Но главный редактор «Новага часу» Оксана Колб предложение бизнесмена не приняла. По ее словам, непонятно, кто будет решать, насколько достоверны документы, которые Израилевич хочет показать. Тем не менее, газета готова, даже если суд откажет бизнесмену в удовлетворении иска, опубликовать мнение Израилевича со всеми приложенными документами.

На заседание 10 сентября Аркадий Израилевич пришел. Как сообщает «Новы час», на стандартный вопрос о месте проживания отвечать отказался, объяснив это тем, что в суде «публика такая, ненадежная».


Аркадий Израилевич в суде. Фото: spring96.org

В суде зачитали выдержку из статьи журналиста «Новага часу» Дениса Ивашина, где говорится, что группа компаний «IB», принадлежащая Израилевичу, является конечным бенефициантом стройки в Куропатах.

Бизнесмен заявил, что после выхода статей в его адрес стали поступать оскорбления, начались проблемы с партнерами по бизнесу и бойкот некоторых его предприятий. Все это он связывает с выходом статей в газете.

«Денис Ивашин является руководителем экстремистской группы под названием «Защитники Куропат», — заявил в суде Израилевич. Он также считает, что в статьях присутствует антисемитизм.

«Ніякага антысемітызма ў артыкулах няма, як і дыскрымінацыйных выказванняў на адрас іншых нацыянальнасцяў. А тыя негатыўныя водгукі, які Ізраілевіч атрымаў, датычныя ягоных каментараў і паводзінаў», — заявил на суде защитник Ивашина, руководитель правовой службы Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.

Адвокат Израилевича Калазаева заявила ходатайство о допросе свидетеля Велицкого Владимира — партнера Израилевича по группе компаний «IB». Суд удовлетворил ходатайство. Велицкий рассказал суду, что он ведет совместный бизнес с Израилевичем с 1991 года, знакомы 45 лет и что никакого отношения к «Поедем поедим» они не имеют. Велицкий также считает, что в статьях есть «большая антисемитская нагрузка».

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению Израилевича, газета опубликовала ряд статей, которые умаляют его честь, достоинство и деловую репутацию.
 
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