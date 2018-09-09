Лукашенко летит с официальным визитом в Узбекистан

Александр Лукашенко 12−14 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба МИД республики, поездка состоится по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«В ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении.

Президенты Узбекистана и Беларуси также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

В рамках визита в Ташкенте будет работать выставка национальной продукции «Сделано в Беларуси», а также состоится совместный форум делового и межрегионального сотрудничества с участием бизнес-кругов и руководителей регионов двух стран.

По итогам узбекско-белорусского саммита предполагается подписать Совместное заявление глав государств, весомый пакет межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и других документов, предусматривающих придание новой динамики дружественным, многоплановым связям между Узбекистаном и Беларусью, сообщает МИД Узбекистана.

Александр Лукашенко посещал страну в октябре 2016 года — по дороге из Пакистана в Беларусь борт № 1 приземлился в Ташкенте. Белорусский президент посетил могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде и провел рабочую встречу тогда еще с исполнявшим обязанности президента Узбекистана премьер-министром страны Шавкатом Мирзиёевым.