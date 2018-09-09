ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко летит с официальным визитом в Узбекистан

10.09.2018 20:49 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко 12−14 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба МИД республики, поездка состоится по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«В ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении.

Президенты Узбекистана и Беларуси также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

В рамках визита в Ташкенте будет работать выставка национальной продукции «Сделано в Беларуси», а также состоится совместный форум делового и межрегионального сотрудничества с участием бизнес-кругов и руководителей регионов двух стран.

По итогам узбекско-белорусского саммита предполагается подписать Совместное заявление глав государств, весомый пакет межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и других документов, предусматривающих придание новой динамики дружественным, многоплановым связям между Узбекистаном и Беларусью, сообщает МИД Узбекистана.

Александр Лукашенко посещал страну в октябре 2016 года — по дороге из Пакистана в Беларусь борт № 1 приземлился в Ташкенте. Белорусский президент посетил могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде и провел рабочую встречу тогда еще с исполнявшим обязанности президента Узбекистана премьер-министром страны Шавкатом Мирзиёевым.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает пресс-служба МИД республики, поездка состоится по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Суд отказал бизнесмену Изарилевичу в удовлетворении иска к "Новаму часу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика