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Лукашенко летит с официальным визитом в Узбекистан
10.09.2018 20:49 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 12−14 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом. Как
«В ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении.
Президенты Узбекистана и Беларуси также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.
В рамках визита в Ташкенте будет работать выставка национальной продукции «Сделано в Беларуси», а также состоится совместный форум делового и межрегионального сотрудничества с участием бизнес-кругов и руководителей регионов двух стран.
По итогам узбекско-белорусского саммита предполагается подписать Совместное заявление глав государств, весомый пакет межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и других документов, предусматривающих придание новой динамики дружественным, многоплановым связям между Узбекистаном и Беларусью, сообщает МИД Узбекистана.
Александр Лукашенко посещал страну в октябре 2016 года — по дороге из Пакистана в Беларусь борт № 1 приземлился в Ташкенте. Белорусский президент
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Как сообщает пресс-служба МИД республики, поездка состоится по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
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