Что необходимо знать при приобретении права аренды на земельный участок

Все мы являемся собственниками недвижимого имущества, владеем домами, дачами, квартирами, земельными участками, но, к сожалению, далеко не все знают особенности пользования земельными участками в части продления сроков аренды. Так что же необходимо знать, оформляя право аренды на земельный участок?!

Для начала нужно четко понимать, что такое аренда земли! Аренда земельного участка — это предоставление какого-либо имущества, в данном случае земельного участка, во временное пользование за определенную плату на определенный договором аренды срок на основе договора аренды, заключенного арендодателем и арендатором.

Зачастую отдел землеустройства Лоевского райисполкома сталкивается с гражданами, у которых истек срок аренды земли, а это значит, что срок временного пользования земельным участком юридически прекращается.

Надо знать, что по общему правилу продлить аренду земельного участка после окончания (истечения) срока аренды невозможно. Право аренды земельного участка истекает (прекращается) автоматически в дату истечения срока.

Так, согласно ч. 4 ст. 20 Кодекса о земле (далее — КоЗ), в случае истечения срока пользования земельным участком, предоставленным в аренду, эти права считаются прекратившимися с момента истечения такого срока, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящей статьи (часть 3 касается изъятия и предоставления земельных участков в аренду сроком до одного года).

В связи с тем, что прекращение права происходит автоматически, каких-либо регистрационных действий здесь не требуется. В п. 1 ст. 65-1 Закона Республики Беларусь от 22.07.2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» указано, что зарегистрированные право, ограничение (обременение) права на недвижимое имущество, имеющие срок действия, прекращаются в момент истечения срока их действия без осуществления государственной регистрации их прекращения.

Поэтому с дня, следующего за днем истечения срока аренды, права аренды у арендатора уже не существует. Правового механизма, позволяющего продлить несуществующее право аренды (продление, восстановление срока аренды судом, возможность обращения за продлением после истечения срока), увы, нет! При этом после истечения срока аренды арендатор обязан (ст. 70 КоЗ) возвратить предоставленный ему в аренду земельный участок, на который он предоставлялся, либо своевременно обратиться за его продлением. Нарушение данной обязанности может повлечь за собой привлечение к административной ответственности либо уплату арендной платы за земельный участок, земельного налога в десятикратном размере.

Если же вы всё-таки стали собственником земельного участка, предоставленного в аренду, то необходимо своевременно до истечения срока аренды обратиться в местный исполнительный комитет, предоставивший земельный участок, с заявлением о продлении срока аренды земельного участка.

А в случае несвоевременного продления права аренды земли — обратиться за изъятием и предоставлением земельного участка, при наличии оснований предоставления земельного участка без проведения аукциона.

Александр Кравченко,

начальник отдела землеустройства Лоевского райисполкома.

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