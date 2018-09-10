Минчанин построил дом на воде и жил там год. На Минском море продается необычный объект

Три года терзаний и три месяца работы

Алексей — парень скромный и серьезный, а потому фигурировать в статье согласился только за кадром. Два года назад в четыре руки с товарищем молодой человек сколотил настоящий дом на воде. Для того чтобы решиться на строительство хаусбота, парню понадобилось три года, для того, чтобы реализовать проект — три месяца.

— Самое трудное было начать. Несколько лет я грезил о строительстве плав-дома, изучал литературу, путешествовал, но не решался. В 2016-м появилась финансовая возможность воплотить мечту в жизнь, и мы рискнули. На пару с товарищем собрали дом с нуля. Строили на диком пляже в Лапоровичах, прямо на земле, жили там же в палатках. Помню первый день — нагрузили фуры материалами и инструментом, а местность затопило. Фура встала за несколько километров до пляжа, дальше никак, кругом паводки. Что делать? Выгрузили прямо на дороге. Весь день искали, как довезти — в итоге наняли самосвал, несколькими ходками по уши в грязи добрались. Выгружая материал прямо в воду, чуть не плакал от отчаяния, на утро встал с чистой головой и приступил к работе, — вспоминает хозяин судна.



