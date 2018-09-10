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Минтруда: Минимальная зарплата и денежные доходы за август индексироваться не будут

11.09.2018 09:50 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 11 сентября. Минимальная зарплата и денежные доходы за август в Беларуси индексироваться не будут, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Как поясняет ведомство, это связано с тем, что индекс потребительских цен за август (вырос к июля на 0,1%) не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 года, когда были пересмотрены зависимые от базовой величины пособия по безработице и стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

Кроме того, не превышен пятипроцентный порог к марту, когда были пересмотрены денежные доходы (зарплаты, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемые из бюджетных источников в зависимости от изменений размеров тарифной ставки первого разряда для бюджетников.

Как сообщалось, минимальная заработная плата 1 января 2018 года установлена в 305 рублей. В 2017 году из-за низкой инфляции она ни разу не индексировалась и составляла 265 рублей.

Как отметило Минтруда, населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Минимальная заработная плата (месячная и часовая) — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 сентября. Минимальная зарплата и денежные доходы за август в Беларуси индексироваться не будут, сообщает Министерство труда и социальной защиты. Как...
 
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