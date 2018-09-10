ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не впрок. Новые отрасли теснят традиционные, но ресурсов последним достается явно больше

11.09.2018 12:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси распределение ресурсов в пользу традиционных отраслей, вроде сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, тормозит развитие более перспективных секторов экономики, констатирует кандидат экономических наук Максим Власенко в статье в августовском номере «Банковского вестника».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Создатели ВВП или проедатели ресурсов?

Экономист отмечает, что производства, которые не могут возместить свои затраты по установленной рыночной цене, должны постепенно вытесняться с рынка, и рассчитывает для четырех традиционных отраслей экономики Беларуси (сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, оптовая и розничная торговля) ряд относительных показателей, отражающих значимость отрасли в образовании доходов, ее ресурсоемкость и долги.

Доля отрасли в ВВП — один из самых репрезентативных показателей, позволяющих оценить размер отрасли. На четыре традиционные отрасли приходится 45% ВВП, причем их доля уменьшилась на 10 процентных пунктов за последние 7 лет. Соответственно, на 9 пунктов возрос удельный вес прочих отраслей, среди которых доминируют отрасли сферы услуг (например, доля «информации и связи» возросла на 3 процентных пункта с 2011 года). «Такие изменения, безусловно, носят прогрессивный характер, так как отрасли сферы услуг имеют гораздо более низкую материалоемкость по сравнению с традиционными секторами, функционируют, как правило, на рыночных принципах и менее чувствительны к кризисным явлениям», — отмечает Власенко.


Таблица: Банковский вестник

Уровень материалоемкости по экономике в целом за 2011−2017 годы снизился на 34 копейки, в то время как по четырем традиционным отраслям остался практически неизменным. То есть произошло опережающее снижение материалоемкости в прочих отраслях (во многом за счет роста значимости высокотехнологичных услуг).

Аналогичным образом обстоят дела с кредитоемкостью отраслей, то есть относительным количеством новых кредитов банков, выданных за год предприятиям отрасли. Кредитоемкость экономики в целом существенно не менялась на протяжении 2011−2017 годов и оставалась на уровне 62 копеек; в то же время кредитоемкость четырех традиционных отраслей за 7-летний период возросла на 17 копеек. То есть снова речь идет об опережающем снижении кредитоемкости в других отраслях.

«Обращает на себя внимание факт роста кредитоемкости при неизменной материалоемкости в традиционных отраслях. Он является следствием сложного финансового положения предприятий, занятых в традиционных видах деятельности, которые испытывают острый дефицит собственных оборотных средств, восполняемый активным использованием краткосрочных кредитов», — констатирует автор. По данным Белстата, порядка 30% организаций не имеют собственных оборотных средств (также весьма значима доля предприятий, обеспеченных оборотными средствами ниже норматива).

Особенно он отмечает рост кредитоемкости в обрабатывающей промышленности на 27 копеек за 7 лет при заметном сокращении значимости отрасли в структуре ВВП. Это, считает эксперт, две взаимосвязанные проблемы, ведь недостаточная обеспеченность оборотными средствами — один из основных факторов, влияющих на загрузку мощностей и создание добавленной стоимости. Во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства, кредитоемкость превышает показатель задолженности по кредитам банков к добавленной стоимости. Это следствие высокой оборачиваемости кредитов, и хотя в структуре остатка кредитной задолженности на краткосрочные кредиты приходится всего порядка 25−30%, именно краткосрочные кредиты, обусловленные дефицитом оборотных средств, доминируют в кредитных потоках. «Тем самым временно свободные ресурсы экономики перераспределяются не в пользу долгосрочного инвестирования в основные фонды, повышающего их производительность, а на покрытие затрат недостаточно эффективной текущей деятельности традиционных производств», — пишет Власенко.

Относительная задолженность экономики перед банками, как и в предыдущих случаях, снизилась за семь лет исключительно благодаря прочим отраслям. То есть в обрабатывающей промышленности растут кредитоемкость и относительная задолженность перед банками, но снижается доля в ВВП. В строительстве все показатели имеют тенденцию к снижению. Оптовая и розничная торговля — единственная отрасль, в которой материалоемкость меньше кредитоемкости. Экономист отмечает, что парадоксальное на первый взгляд явление объясняется гораздо более высокой оборачиваемостью ресурсов в торговле, а также активной экспансией отрасли, расширением розничной сети и связанным с ним капитальным строительством. То есть в торговле ресурсы используются именно в целях повышения будущего потенциала.

В прочих отраслях (в которых, как уже указывалось выше, доминируют отрасли сферы услуг) растет удельный вес добавленной стоимости в структуре ВВП, снижаются материалоемкость, кредитоемкость и уровень относительной задолженности перед банками. «Исходя из этого можно заключить, что в экономике Беларуси рост эффективности в использовании ресурсов не ведет за собой повышение эффективности в их распределении», — констатирует экономист.

Цена сохранения статус-кво

Эта проблема тесно связана с другим краеугольным камнем белорусской экономики — общей низкой инвестиционной отдачей вкладываемых финансовых ресурсов. Показательный пример — сельское хозяйство (автор предупреждает, что в таблице 1 данные о его кредитоемкости и относительной задолженности искажены из-за постоянной реализации различных схем реструктуризации и передачи долгов).

Доля сельского хозяйства в структуре ВВП по видам деятельности на протяжении последнего десятилетия колебалась в диапазоне 7−8%, причем в последние годы она снизилась. В то же время удельный вес предприятий сельского хозяйства в остатке задолженности корпоративного сегмента экономики по кредитам банков и Банка развития (с учетом передачи части задолженности в ОАО «Агентство по управлению активами» в 2016—2017 гг.) в разные периоды составлял от 13 до 14,5% (имея при этом возрастающий тренд), что практически в два раза выше, чем участие сельхозорганизаций в ВВП. С другой стороны, на протяжении 2011−2016 гг. доля проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску и размещенных в сельхозотрасли, была в среднем в 1,5 раза выше, чем в целом по корпоративному сегменту (в 2016 году превышение было практически двукратным; 2017 год не показательный из-за передачи проблемных долгов в местные органы власти), притом что процентные ставки по рублевым кредитам банков для этих организаций были всегда существенно ниже (в отдельные периоды — практически в два раза).


Таблица: Банковский вестник

«Учитывая доминирующую в сельском хозяйстве форму собственности, вышеуказанные факты еще раз подчеркивают необходимость повышения эффективности функционирования государственных предприятий как основного фактора поддержания финансовой и экономической стабильности в стране», — констатирует автор.

Развитие экономики должно вести за собой прогрессивные структурные изменения, под которыми обычно понимают постепенный переток труда и капитала с производства аграрно-сырьевой продукции в промышленное производство, а затем в сферу услуг, отмечает автор. Многие страны с низким уровнем доходов имеют высокую долю сельского хозяйства в структуре экономики, характеризующегося низкими темпами роста производительности труда, что сдерживает их инвестиционные возможности и внедрение технологических изменений.

Экономист обращает внимание на явный дисбаланс в распределении ресурсов в пользу традиционных отраслей материального производства, в то время как новые отрасли сферы услуг характеризуются гораздо большей эффективностью в использовании ресурсов. «Имеющаяся в стране рабочая сила практически не перетекает в сторону более производительных секторов экономики, то есть структурные преобразования осуществляются очень медленно. Представляется, что доминирование государственных предприятий вкупе с медленным прогрессом в их реформировании, а также отсутствие динамичного рынка труда являются фундаментальными причинами, существенно снижающими эффективность распределения ресурсов в экономике и ограничивающими потенциал экономического роста в Беларуси», — резюмирует он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси распределение ресурсов в пользу традиционных отраслей, вроде сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, тормозит развитие более...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Что необходимо знать при приобретении права аренды на земельный участок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика