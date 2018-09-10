Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях пояснил масштабные антикоррупционные мероприятия в этой сфере, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента

Лукашенко подчеркнул, что актуальность совещания вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. «Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями», — подчеркнул он.

«С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло — почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль — от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть, и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача — не найти „стрелочников“, а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал», — сказал Лукашенко.

Как пояснил президент, самое важное было — выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие. «Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают», — подчеркнул глава государства.