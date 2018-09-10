На торгах 11 сентября рубль ослабел ко всем валютам

На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 сентября прошли очередные торги валютами. Белорусский рубль снова заметно ослаб к доллару, приближаясь к историческому максимуму февраля 2016 года — 22 065 неденоминированных рублей.

Доллар вырос на BYN 0,0068 до 2,1673 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,021 до 2,5187 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0038 до 3,0966 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

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