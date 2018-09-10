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Ключевым фигурам "дела медиков" нашли замену в крымском санатории, Могилеве и Гомеле
11.09.2018 14:11 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения,
На должность заместителя министра здравоохранения согласован Борис Андросюк. До недавних пор он возглавлял санаторий «Белоруссия» Управделами президента в Ялте. У него уже есть опыт работы в Минздраве.
Николай Куденьчук согласован на должность руководителя «Белмедтехники». Ранее он занимал пост заместителя начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома.
В должности руководителя торгово-производственного госпредприятия «Белфармация» будет трудиться Валентина Игнатенко. До этого она возглавляла могилевскую «Фармацию».
Напомним, ранее сообщалось о
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