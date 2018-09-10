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Ключевым фигурам "дела медиков" нашли замену в крымском санатории, Могилеве и Гомеле

11.09.2018 14:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сегодня Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения, сообщает БЕЛТА. Они пришли на смену ранее задержанным управленцам.

На должность заместителя министра здравоохранения согласован Борис Андросюк. До недавних пор он возглавлял санаторий «Белоруссия» Управделами президента в Ялте. У него уже есть опыт работы в Минздраве.

Николай Куденьчук согласован на должность руководителя «Белмедтехники». Ранее он занимал пост заместителя начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома.

В должности руководителя торгово-производственного госпредприятия «Белфармация» будет трудиться Валентина Игнатенко. До этого она возглавляла могилевскую «Фармацию».

Напомним, ранее сообщалось о задержании замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого, руководителя «Белфармации» Вячеслава Гнития и гендиректора «Белмедтехники» Александра Шарака. Позже появилась информация об изменении меры пресечения некоторым из фигурантов «дела медиков».

 
 
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Ранее сообщалось о задержании замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого, руководителя "Белфармации" Вячеслава Гнития и гендиректора "Белмедтехники" Александра...
 
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