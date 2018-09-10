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В Минске вынесли приговор экс-гендиректору "ДорОрса"
11.09.2018 14:30 — Новости Экономики | Tut.by
Экс-гендиректор «ДорОрса» Александр Козлов приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 базовых. Такой вердикт сегодня вынес суд Октябрьского района Минска. Бывший управленец обвинялся в том, что ремонтировал машины жены и сестры за счет предприятия.
Александр Козлов признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц по предварительному сговору и покушении на это преступление.
По приговору, озвученному судьей Виталием Семеновым, экс-управленец проведет ближайшие годы в колонии усиленного режима. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.
Отметим, что старший прокурор отдела прокуратуры Минска Елена Крупенина
В чем обвиняли Александра Козлова
Напомним, по данным следствия, директор и главный инженер «ДорОрса» с июня 2016-го по октябрь 2017 года за счет предприятия по предварительному сговору ремонтировали свои машины и машины близких: BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze. Согласно обвинению, автомобили ремонтировались на одной и той же СТО на улице Карвата, с директором которого у главного инженера «были доверительные отношения». В бухгалтерию же предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных авто «ДорОрса» на общую сумму более 11,8 тысячи рублей.
Несколько раз под видом рабочей машины «ДорОрса» ремонтировалась BMW 525 (2005 года выпуска) жены Козлова, с которой он сейчас в разводе, а также BMW X5 (2011 года выпуска) сестры.
Главный инженер Алексей Крупкевич
Бывшая же жена Александра Козлова
Гендиректор предприятия
Ущерб по делу возмещен родственниками обвиняемого и главного инженера Крупкевича, в отношении которого дело выделено в отдельное производство.
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Он обвинялся в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.
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