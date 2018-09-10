Валютная выручка в Беларуси выросла на 19,2%

В январе-июле валютная выручка Беларуси составила 23,6 млрд долларов и выросла на 19,2%, или на 3,8 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Нацбанка.

Основная причина роста валютных поступлений — увеличение выручки от экспорта белорусских товаров и услуг.

Поступления от экспорта товаров в январе-июле составили 18,4 млрд долларов и выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%, или на 2,95 млрд долларов.

Валютные поступления страны от экспорта услуг сложились в размере 4,68 млрд долларов и выросли на 804,1 млн долларов, или на 20,7% по сравнению с январем-июлем прошлого года.

Напомним, в 2017 году валютная выручка Беларуси составила 36,2 млрд долларов и увеличилась на 6,6 млрд долларов по сравнению с позапрошлым годом, или на 22,3%.

В 2013—2016 годах валютная выручка Беларуси постоянно снижалась. Ее рост в последнее время белорусские экономисты объясняют улучшением внешней конъюнктуры.

«Основные причины роста валютной выручки Беларуси — рост цены на нефть, а также восстановление российской экономики, что способствовало увеличению экспорта белорусской продукции в Россию», — отметила в комментарии БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

При этом эксперты обращают внимание, что рост экспортной выручки произошел во многом за счет сырьевых товаров (топливо, мясо, молоко), которые имеют сравнительно низкую добавленную стоимость.

«Необходимо менять структуру белорусского экспорта. Это стратегическая задача. Из этого следует, что нужно создавать благоприятные условия для частных инвестиций в промышленный сектор экономики», — полагает заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

Эксперты Всемирного банка, а также белорусские экономисты считают, что динамика экспорта (и соответственно валютной выручки) будет оказывать определяющее влияние на траекторию развития белорусской экономики.