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БелАЗ укрепляет сотрудничество с машиностроителями из Америки
11.09.2018 15:00 — Новости Экономики | БT
Кстати, сам БелАЗ активизирует экспорт в страны Латинской Америки. В поставках техники для подземных работ заинтересованы чилийцы. Алексей Кондратенко о трансатлантических взаимовыгодных проектах.
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Белорусский автозавод укрепляет сотрудничество с машиностроителями из Соединенных Штатов Америки. Делегация компании "Камминс" - производители двигателей - в эти...
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