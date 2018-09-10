Латвийские нефтепроводы могут перейти в собственность Беларуси в случае неплатежеспособности LatRosTrans. То есть Беларусь получит «собственность стратегического значения». Об этом пишет издание Latvijas avīze, сообщает DELFI .



LatRosTrans занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Оно обеспечивает транспортировку дизельного топлива по магистральному трубопроводу «Полоцк — Вентспилс». Компании принадлежат также нефтяные трубопроводы «Полоцк — Мажейкяй» и «Полоцк — Вентспилс». Крупнейшим владельцем LatRosTrans с 66% долей капитала является Ventspils nafta, а 34% принадлежат российской «Транснефтепродукт». В свою очередь, Ventspils nafta контролируется международной компанией Vitol. Фото: DELFI

В июне Латгальский окружной суд постановил взыскать с латвийско-российской компании «ЛатРосТранс» в пользу «Полоцктранснефть Дружба» 66,7 млн евро в связи противозаконной откачкой и продажей нефти.

Сейчас «ЛатРосТранс» обжалует решение Латгальского окружного суда. Как пишет Latvijas avīze, теперь все зависит от судьи Верховного суда Валерия Максимова, который должен решить, принимать ли кассационную жалобу. Если она будет отклонена, вступит в силу решение Латгальского окружного суда. Тогда «ЛатРосТранс» должен будет выплатить 66,7 млн евро госпредприятию «Полоцктранснефть Дружба», что невозможно сделать из прошлогодней прибыли в размере 1,7 млн евро. В случае неплатежеспособности предприятия трубопроводы перейдут в собственность Беларуси.

Источник, близкий к «Полоцктранснефть Дружба», сказал TUT.BY, что такое развитие событий — это лишь один из гипотетически возможных вариантов. «Что-то предметно можно будет обсуждать после кассационной инстанции. Когда решение будет принято, еще неизвестно. Процесс может затянуться и до двух лет», — считает собеседник.

Напомним, данный спор возник в 2010 году, когда «ЛатРосТранс» решила слить нефть из неработающего нефтепровода Полоцк — Вентспилс, объяснив это решение экологическими рисками. «Полоцктранснефть Дружба», считая, что остававшаяся в нефтепроводе нефть принадлежит ей, обратилась в суд с иском к «ЛатРосТрансу». Судебные процессы по этому вопросу тянутся с 2011 года.

Как отмечал председатель правления Vitol Baltics Роберт Киркуп, дело «ЛатРосТранс» vs «Полоцктранснефть Дружба» — это спор о том, кому в действительности принадлежат оставшиеся с советских времен активы в Латвии, сообщает DELFI. «Мы говорим о документах 25−27-летней давности или еще старше. Но главный вопрос в том, принадлежат ли Латвии активы, которые находились на территории Латвии после обретения независимости. Если вы оспариваете это, то вы оспариваете все, что здесь кому-то принадлежит», — сказал Киркуп.

Предметом спора является только «технологическая нефть», подчеркнули в «Полоцктранснефть Дружба». «Белорусская сторона никогда не заявляла имущественных прав на нефтепроводы — только на нефть в количестве 150 тысяч тонн, которой „ЛатРосТранс“ незаконно распорядилось, вытеснив ее из нефтепроводов и продав», — заявили на полоцком предприятии.

В Беларуси считают , что имели право на нефть, находившуюся в участках нефтепроводов на территории Латвии еще с момента раздела Советского Союза. Высшей судебной инстанцией Латвии также было установлено, что представители вернувших свою независимость стран — Беларуси, Латвии и Литвы — от имени правительств своих государств заключили соглашение, назвав его Актом о разделе имущества, расположенного на их территориях, между государствами. Согласно этому документу нефть принадлежит новополоцкому предприятию по транспорту нефти «Дружба», впоследствии преобразованному в ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

В LatRosTrans считает, что решение суда противоречит решению Верховного Совета Латвийской Республики от 24 августа 1991 года «Об обеспечении экономической основы государственности Латвийской Республики», которое определило, что Латвия стала собственником всех активов бывших предприятий СССР, расположенных на территории Латвии. Решение противоречит позиции и Министерства иностранных дел, и Юридического бюро Сейма, которые подтвердили, что находящиеся на территории Латвии нефтепроводы и нефть внутри них при восстановлении независимости Латвии стали государственной собственностью Латвии, и что Латвия не выражала обязывающих для нее намерений передавать нефть Беларуси либо ее предприятию.