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Ермошина: Дата проведения президентских и парламентских выборов пока не определена

11.09.2018 17:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Дата очередных президентских и парламентских выборов в Беларуси пока не определена, сообщила БелаПАН председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

2 апреля Ермошина, отвечая в парламенте на вопросы журналистов о сроках проведения президентских и парламентских выборов, заявила: «Я говорила, что буду ставить вопрос осенью этого года, поэтому до осени я не готова ответить ни на один ваш вопрос, по крайней мере, по срокам выборов». По ее словам, если будет решено досрочно проводить президентские выборы, этот вопрос будет решать парламент, если парламентские — президент. «Но пока, если говорить о периоде этого года, это всего лишь предварительные политические консультации», — сказала глава ЦИК.

18 августа Александр Лукашенко в ходе назначения нового правительства заявил, что президентские выборы будут проведены «строго по Конституции». Он отметил, что некоторые комментарии в СМИ и интернете намекают на досрочные выборы. «Я, когда прочитал, сам подумал, а когда у нас выборы президентские? Оказывается, у нас в 2020 году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы президентские мы проведем строго по Конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная!» — заявил он.

Ермошина сегодня сообщила БелаПАН, что решила отложить обсуждение этого вопроса на весну следующего года. «Нет нужды начинать политический сезон досрочно. Поэтому, думаю, я даже не буду докладывать. Скорее всего, глава государства сообщит [о возможной дате выборов] в очередном послании (в этом году Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию 24 апреля. — БелаПАН.). А пока разговоры о выборах не ведутся», — сказала она.

По словам Ермошиной, пока не ясно, какие выборы будут первыми, а какие — вторыми и будет ли вообще перенос одной из избирательных кампаний. «Гипотетически все может быть, поскольку это не противоречит законодательству. Все зависит от того, как политическое руководство определяет целесообразность совмещения либо развода выборов», — отметила глава ЦИК.

 
 
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Дата очередных президентских и парламентских выборов в Беларуси пока не определена, сообщила БелаПАН председатель Центральной комиссии по выборам и проведению...
 
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