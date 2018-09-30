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1 октября: что меняется в Беларуси

01.10.2018 09:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Вырастут зарплаты работников бюджетных организаций, поднимутся цены на сигареты, время продажи спиртного ограничат. Чито еще измеится?

Повышение тарифной ставки 1 разряда

В стране с 1 октября увеличится с 34 до 35,5 рубля тарифная ставка 1 разряда, от которой зависит размер зарплат бюджетников. Перед этим тарифную ставку для расчета зарплаты повышали с 1 марта этого года с 33 до 34 рублей.

Власти планируют, что средняя зарплата бюджетников за 2018 год составит 742 рубля, в том числе за декабрь — 858 рублей.

Штрафы за лишние суммы в жировках

С 29 октября вводится административная ответственность для работников коммунальных служб, допустивших ошибки в сторону увеличения суммы в жировке. Их будут предупреждать и штрафовать в сумме до 2 базовых величин (49 рублей). Таким же образом будут наказывать арендаторов, застройщиков, дольщиков – в случае, если в жировках будут указаны суммы за дополнительные услуги, не указанные в договоре.

Отмена платы за коммунальные расходы для некоторых

С 1 октября вступят в силу некоторые пункты изменений в оплате ЖКХ. Собственники одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых никто не прописан, смогут на 6 месяцев в календарном году приостанавливать оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответственно, плата за эту позицию в жировке не будет начисляться.

Жильцы, проживающие по найму в общежитиях, с 1 октября будут платить за воду и электроэнергию, а также за все услуги, которые начисляются в зависимости от количества проживающих.

Комиссия за некоторые платежи ЕРИП

С 1 октября Беларусбанк будет взимать комиссию за некоторые платежи наличными. Платежи за обучение, парковку, интернет и некоторые другие станут платными, комиссия за эти операции составит 1 рубль. За услуги ЖКХ, налоги, пошлины и другие платежи в госбюджет можно будет платить без комиссии.

Запрет на торговлю спиртным по ночам

Мингорисполком принял решение о прекращении всякой торговли алкоголем по ночам – с 23:00 до 7:00. Теперь в ночное время крепкие напитки можно будет купить в кафе и ресторанах, пиво и прочие напитки меньше крепости - на розлив.

Повышение тарифов velcom

Телеком-оператор velcom c 1 октября изменяет стоимость абонентской платы ряда тарифных планов фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, включая тарифные планы с телевидением. В среднем она увеличится на 5%.

Подорожание сигареты

Подорожание коснется сигарет производства ООО «Табак-инвест» и Гродненской табачной фабрики «Неман». На 5 копеек увеличится цена на некоторые виды сигарет Camel и LD, на 2 копейки — «Форт» и «Форт 7», на 6 копеек — «Форт слим». Увеличится в цене и другая табачная продукция. Pall Mall, Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Click Amber. На 10 копеек подорожают сигареты Rothmans Demi Click Purple. ФЭСТ MS и CREDO MS будут стоить 97 копеек. Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet будут стоить 2 рубля, Kent Double Mix — 2,8 рубля.

Повышение штрафы за некоторые налоговые нарушения

В Беларуси вырастут размеры налагаемых штрафов за некоторые нарушения. С 29 октября вступают в силу изменения в законодательство об административной ответственности и порядке ведения административного процесса. Изменения затронут как физлиц, так ИП и юрлиц.

К примеру, для физлиц, которые умышленно не уплатят либо не полностью уплатят налоги (при этом они не являются должностным лицом юрлица или ИП), размер штрафа за нарушение с 29 октября вырастет до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 5 базовых величин). За повторное нарушение штраф составит от 100 до 200 базовых величин.

Штраф за неуплату или неполную уплату суммы налога для ИП с 29 октября составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 2 базовых величин (сейчас — 20%, но не менее 2 базовых). Для юрлиц за такое же нарушение штраф составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых).

Новые платные автостоянки

В их числе: стоянка по улице Кирова (обе стороны от улицы Свердлова до улицы Ленина), по улице Свердлова (обе стороны от улицы Кирова до улицы Ульяновской), по улице Володарского (обе стороны от улицы Кирова до проспекта Независимости) и по улице Хмельницкого (обе стороны от улицы Я. Коласа до проспекта Независимости). Тариф будет составлять 1 рубль за час.

Запрет на посещение стадионов

В Беларуси с 29 октября введут новый вид административного взыскания — запрет на посещение стадионов. Так, административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений будет применяться за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования административных правонарушений.

 
 
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Вырастут зарплаты работников бюджетных организаций, поднимутся цены на сигареты, время продажи спиртного ограничат. Чито еще измеится? Повышение тарифной ставки 1...
 
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