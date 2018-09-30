Рамзан Кадыров тепло принял Набиуллину и Каллаура: от заседания Совета до прогулки по Грозному

Очередное 49-е заседание Межбанковского валютного Совета Центробанка России и Нацбанка Беларуси прошло в субботу в Грозном, сообщают местные СМИ .



Скриншот youtube-канала Рамзана кадырова

Накануне, в пятницу вечером, Эльвира Набиуллина и Павел Каллаур вместе с участниками совещания совершили большую экскурсию по Грозному. Гости побывали в мечети «Сердце Чечни» имени Ахмат-Хаджи Кадырова, православном Храме Архангела Михаила, прогулялись по паркам и проспектам.

— Я выразил признательность Эльвире Набиуллиной и Павлу Каллаур за выбор Грозного для такого важного форума, — отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы вчера немного погуляли по городу. Мы восхитились, как развивается Грозный. Это потрясающе. Много новостроек. Все красиво, чисто, видно, как город хорошеет на глазах. Конечно для нас очень интересно познакомиться с жизнью республики, услышать ваше мнение», — сказала Набиуллина.

Каллаур также заявил, что «под впечатлением от прогулки по Грозному». Он отметил, что в Беларуси проявляют большой интерес к Чечне и к ее инвестиционным проектам.



Фото: Центробанк России

По итогам Совета стороны подписали Соглашение о взаимодействии Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации по вопросу противодействия компьютерным атакам.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, соглашение определяет основные формы и порядок двустороннего взаимодействия по вопросам предупреждения, обнаружения и пресечения компьютерных атак и направлено на повышение уровня информационной безопасности центральных банков Беларуси и России.

Более подробно эти вопросы будут изложены в Программе организации и развития взаимодействия по вопросам противодействия компьютерным атакам, направленным на объекты кредитно-финансовой сферы, и противодействия мошенничеству с использованием электронных платежных средств, которую в настоящее время разрабатывают специалисты центральных банков двух стран.

Межбанковский валютный совет Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации создан в ноябре 1999 года. Основными задачами Совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.