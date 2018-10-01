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Цена бюрократии: к чему ведет бездумное следование правилам и выполнение спущенных показателей

02.10.2018 07:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Самый простой способ выхолостить работу любого чиновника — это довести ему показатель и контролировать выполнение этого показателя сверху. Еще лучше, если этот показатель будет доведен чиновнику без объяснения причин и важности цели, ради достижения которой он, собственно, и придуман. Если доведенных показателей будет много, они будут противоречивыми и взаимоисключающими, то получится классический вариант того, что в народе называется бюрократией, а по-научному — дисфункцией.


Владимир Ковалкин. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь, получил степень бакалавра экономики, а позднее — магистра экономики. Магистр гуманитарных наук по политологии (ЕГУ, программа «Публичная политика»). Эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» в рамках проекта BIPART (Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования), действующего при Школе молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA. Фото из личного архива

Хотите уничтожить архитектурно-исторический облик города, попутно ухудшив среду обитания горожанина? Доведите до исполкомовских чиновников показатель по привлечению инвестиций и строго контролируйте выполнение плана с помощью проверок! В погоне за достижением показателя чиновники вырубят скверы и парки, уплотнят центр уродцами многоэтажек и устроят транспортно-парковочный коллапс, поскольку строительство подземных многоуровневых парковок — дело невыгодное и на такой проект инвестора не заманишь.

Хотите получить десятилетие кризисов и отсутствия экономического роста с экспоненциальным ростом госдолга? Доведите правительству неадекватный показатель роста ВВП и зарплаты до «попиццот»! Любой строитель в руководстве страны осилит первые десять страниц учебника по экономике и смекнет, что самый быстрый способ разогнать рост ВВП — это раздуть госрасходы через инвестиции в строительство и модернизацию нежизнеспособных госпредприятий, а самый простой способ достичь зарплаты «попиццот» — это искусственно удерживать обменный курс рубля за счет продажи иностранной валюты, полученной с помощью международных валютных займов.

Хотите провести деиндустриализацию в стране? Доведите крупным индустриальным госпредприятиям показатель по импортозамещению! Пускай они производят продукцию не с максимальной добавленной стоимостью, а с максимальной локализацией производства. И пусть никого не беспокоит, что в стране с отсутствием природных ресурсов и девятимиллионным населением любой маленький свечной заводик мечтает о минимальных ценах на сырье и максимальном экспорте.

Ответ на вопрос «Кто виноват?» был сформулирован Робертом Кингом Мертоном еще в середине прошлого века и называется дисфункцией бюрократии. Во-первых, бездумное следование правилам и выполнение доведенных сверху показателей приводит к тому, что достижение показателей становится целью. В результате целью существования организации становится воспроизводство бюрократической волокиты и формальное выполнение показателей, а не создание важных для общества услуг.

Во-вторых, чиновникам свойственно подменять общественно важные цели своими групповыми интересами, которые заключаются в расширении штата, бюджета и круга полномочий госоргана. Далее срабатывает закон Паркинсона, который гласит, что любая организация, штат которой достигает более тысячи человек, становится полностью самодостаточной и перестает нуждаться в контактах с внешним миром, то есть работает исключительно ради воспроизводства волокиты.

В-третьих, мелочная опека со стороны начальника, которая у нас называется вертикалью власти и жесточайшим контролем, приводит к апатии и безразличию исполнителей. Даже осознавая ненужность процедур и неадекватность показателей, чиновник продолжает выполнять поручения просто ради того, чтобы его не уволили. Наиболее перспективные не терпят к себе такого отношения и уходят в бизнес, остаются те, кому идти некуда. Происходит отрицательный отбор кадров.

Казалось бы, ответ на вопрос «Что делать?» на поверхности. Нужно проводить структурные реформы, усиливать уровень участия и надзора граждан в государственных делах, осуществлять децентрализацию власти — в общем, менять общественно-политические институты на более эффективные. Но мы с упорством продолжаем свой особый путь и несем в светлое будущее институты социалистической брежневской эпохи с общественными обсуждениями в форме информирования, с вертикалью власти, модернизацией и импортозамещением. Похоже, нас ждет еще одна пятилетка застоя, а там и до новой перестройки недалеко.

«Госвопрос» — цикл публикаций, в которых TUT.BY и коллеги из СИМПА постараются без воды и шор рассказывать об актуальных вопросах госуправления в нашей стране и предлагать решения, основанные на мировом опыте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Если доведенных показателей будет много, они будут противоречивыми и взаимоисключающими, то получится классический вариант того, что в народе называется...
 
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