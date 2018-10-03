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"Выходит, за его смерть никто не ответит". Семья Николая Патрончика ищет правды у президента
04.10.2018 09:00 — Новости Экономики | Tut.by
«Во-первых, хочу сообщить вам, что я живой…», — так традиционно бодро начинал свои письма родным из СИЗО Николай Патрончик, заслуженный строитель Беларуси, отстроивший малую родину президента. Патрончик
Об изменении меры пресечения не узнал — был уже в коме
Декабрьский арест Николая Патрончика всколыхнул Круглое. В местном ПМК-266 Патрончик трудился без малого 45 лет, с 1995 года — директором. Работники ПМК даже написали коллективное письмо президенту: просили «отнестись гуманно» к их руководителю и отпустить его хотя бы под домашний арест.
Сегодня к президенту обращается уже вдова Патрончика Лариса Олеговна. «Получить хоть какой-то вразумительный ответ на запросы в правоохранительные органы я давно не рассчитываю и меня одолевает отчаяние, — пишет она. — Неоднократные обращения в правоохранительные органы и Администрацию президента Республики Беларусь влекут за собой лишь ответы, из которых следует, что судьба „врага народа“ никого не волнует и смерть Патрончика Н.В. — это всего лишь неприятное событие на фоне „борьбы“ с коррупцией и казнокрадами».
Речь о том, что с момента водворения Патрончика с сыном в СИЗО прошло уже девять месяцев, со дня его смерти — почти пять месяцев, но ни в его виновности, ни в причинах смерти так и не разобрались.
Лариса Олеговна вспоминает, что ее муж жаловался на серьезные проблемы со здоровьем не один месяц. У него был сахарный диабет, проблемы с почками и печенью. Два раза Патрончика из СИЗО забирают в областную больницу — на день, на обследование, после этого корректируют лечение. Но заметных улучшений не было, семья волновалась. Адвокат неоднократно ходатайствует об изменении меры пресечения и лечении в условиях стационара, родственники обращаются в главное управление по вопросам помилования Администрации президента. Все заверяют — заболевания подозреваемого позволяют ему находиться в СИЗО.
«От лиц, содержавшихся в одной камере в СИЗО с Николаем Васильевичем, нам стало известно, что ему стало совсем плохо еще 4 мая, за три дня до смерти, однако сотрудники СИЗО на неоднократные просьбы вызвать скорую помощь не реагировали и сделали это только в 8.00 7 мая, когда очевидно было уже поздно», — пишет президенту вдова.
«Следователи и прокуроры, дабы снять с себя ответственность и скрыть очевидный факт неоказания медицинской помощи в СИЗО, даже „задним числом“ вынесли постановление о том, что, якобы, 07.05.2018 года, в день смерти, Николаю Васильевичу изменили меру пресечения и освободили его из-под стражи, — пишет жена Патрончика. — Исходя из этого, он, вроде как, умер „свободным человеком“ и, соответственно, за его смерть никому отвечать не придется. Для меня крайне удивителен этот факт и моя скорбь становится все глубже».
Действительно, семья заслуженного строителя узнает про изменение Патрончику меры пресечения только из переписки с госорганами, уже летом. В частности Управление СК по Могилевской области сообщает, что меру пресечения обвиняемому изменили в понедельник, 7 мая, в день смерти, — с заключения под стражу на домашний арест «с целью беспрепятственного получения им необходимой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения».
«Постановление об изменении меры пресечения не было объявлено Патрончику Н.В. ввиду его нахождения в бессознательном состоянии», — уточняют следственные органы в ответ на обращение. То есть как и в случае с
Жизнь — это работа
Лариса Олеговна в разговоре с TUT.BY ранее
И в СИЗО Патрончик постоянно интересуется, как там в Круглом, обижается, что некоторые работники отвернулись от него после рассказов работников правоохранительных органов про «миллионы на счетах» у бывшего руководителя. «Меня сегодня совсем не интересуют дела в ПМК, я там стал чужой, меня больше всего интересуют дела наши, личные, наше здоровье, наше будущее. Пока еще ничего не ясно по нашему делу…», — пишет Патрончик жене.
Не раз вспоминает застлуженный строитель и о формальной стороне завершения своей рабочей биографии — с ним не продлили контракт в связи с истечением срока трудового договора. «Наниматели любого уровня имеют право поступать так с пенсионерами, так что я сейчас чистый пенсионер. Это надо было сделать лет пять тому назад, но время ушло», — горько констатирует он.
Нет человека, есть дело
В августе родственники Патрончика теряют терпение — идут недели и месяцы, а причина смерти им так и не озвучена. в графе причина смерти указан код диагноза R99, что обозначает — «Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти», то есть причина смерти не установлена. 16 августа они пишут обращение к президенту и в прокуратуру. Вопросы, насколько обоснованы претензии к Николаю Патрончику уже не поднимают, хотя финансово-экономической экспертизы, на которой настаивал обвиняемый и его защитник, так и не было.
Прокуратура Могилева в ответ на обращения указывает на проведенную служебную проверку в медицинской службе УДИН МВД Беларуси и объясняет многократное продление сроков проверки и затем приостановление ее — из-за неготовности судебно-генетической экспертизы.
Только 10 сентября проверку возобновляют «в связи с необходимостью приобщения к материалам поступившей в Могилевский МОСК копии заключения служебной проверки, проведенной Департаментом исполнения наказания МВД Республики Беларусь на предмет полноты оказания Патрончику Н.В. медицинской помощи в ИУ «Тюрьма № 4», а также заключения проведенной судебно-генетической экспертизы».
Не меньше семья Патрончика недоумевает и по поводу следствия, продолжающегося несколько месяцев после смерти обвиняемого. Обычная практика в таких случаях — выделение дела умершего в отдельное производство и прекращение по нему производства. В итоге дело Патрончика-старшего выделяют в отдельное производство только 11 сентября. По данным на 3 октября дело Патрончика до сих пор не прекращено, хотя по делу его сына расследование уже завершено.
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Вот уже более четырех месяцев жена, Лариса Олеговна, и брат пытаются выяснить, от чего умер 67-летний мужчина и была ли оказана ему своевременная помощь.
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