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Глава КГБ: Через неделю-две первые задержанные по делу медиков пойдут в суд
05.10.2018 09:31 — Новости Экономики | Tut.by
Уже в этом месяце в суд будут переданы первые дела медиков. Ою этом журналистам рассказал глава КГБ Валерий Вакульчик.
— Через неделю-две в суд пойдут первые дела медиков. В СИЗО КГБ осталось не более 10−20 человек, остальным мера пресечения изменена, — сообщил он.
По словам Вакульчика, свою вину признали все задержанные. На вопрос, проходит ли по делу свидетелем или в каком еще статусе Жарко, глава КГБ ответил, что «пока нет».
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Уже в этом месяце в суд будут переданы первые дела медиков. Ою этом журналистам рассказал глава КГБ Валерий Вакульчик.
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