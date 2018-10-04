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Глава КГБ: Через неделю-две первые задержанные по делу медиков пойдут в суд

05.10.2018 09:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Уже в этом месяце в суд будут переданы первые дела медиков. Ою этом журналистам рассказал глава КГБ Валерий Вакульчик.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Через неделю-две в суд пойдут первые дела медиков. В СИЗО КГБ осталось не более 10−20 человек, остальным мера пресечения изменена, — сообщил он.

По словам Вакульчика, свою вину признали все задержанные. На вопрос, проходит ли по делу свидетелем или в каком еще статусе Жарко, глава КГБ ответил, что «пока нет».

 
 
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Уже в этом месяце в суд будут переданы первые дела медиков. Ою этом журналистам рассказал глава КГБ Валерий Вакульчик.
 
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