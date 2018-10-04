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Золотовалютные резервы в сентябре снизились на 320 млн долларов

05.10.2018 09:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2018 года, по предварительным данным, составили 6,926 млрд долларов в эквиваленте, снизившись за сентябрь на 320 млн долларов (на 4,4%) после роста в августе на 216,2 млн долларов, сообщила пресс-служба Нацбанка.

С начала года золотовалютные резервы сократились на 5,3%.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 382 млн долларов, а также снижением стоимости монетарного золота, пояснил регулятор.

Поддержанию уровня резервов способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 2,4 млрд долларов (на 48,5%), до 7,315 млрд долларов. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено поддержание золотовалютных резервов на уровне не менее чем 6 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что по итогам года резервы могут сохраниться на уровне выше 6,7 млрд долларов. Затраты на обслуживание долга в 2018 году агентство оценивает в 2,6 млрд долларов, которые будут покрыты в основном за счет заимствований на внешнем и внутреннем рынках. В частности, уже в ближайший месяц ожидается получение зависшего шестого транша на 200 млн долларов от ЕАБР.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала года золотовалютные резервы сократились на 5,3%.
 
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