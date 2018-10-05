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На что достают деньги из чулка? Братья Байко продолжают скупать молочные активы

06.10.2018 08:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Братья Валентин и Дмитрий Байко, контролирующие одного из крупнейших на евразийском пространстве производителя носков, стали миноритариями волковысского «Беллакта», а также ранее вошли в капитал «Праймилка».


Фото: TUT.BY

Как стало известно «Ежедневнику», владельцы гродненской компании «Конте Спа» и Брестского чулочного комбината стали акционерами одного из крупнейших молокоперерабатывающих заводов Беларуси — волковысского «Беллакта». Компании братьев Байко принадлежит 21,2% его акций. По информации источников на рынке, этот пакет мог быть выкуплен у владельца другой известной гродненской компании «Биоком» Андрея Павловского. Ранее группа компаний «Конте Спа» вошла в капитал еще одного актива Павловского — крупнейшего в Восточной Европе производителя молочной сыворотки «Праймилк» из Щучина.

Экс-сенатор Андрей Павловский, в свою очередь, начал строить «Праймилк» и приобрел акции «Беллакта» (а также Щучинского маслосырзавода и «Агрокомбината «Скидельский») в 2012—2013 годах. В 2015 году глава «Биокома» оказался в числе фигурантов громкого «кормового дела», возместил ущерб (около 20 млн долларов) и был помилован президентом.

Напомним, что группа «Конте Спа» в 2016—2017 годах уже приобрела контрольный пакет Туровского молочного комбината и его дочерних сельскохозяйственных предприятий «Приозерское-Агро» и «Дяковичи» в Житковичском районе. Братья Байко стали партнерами основателя этого проекта Игоря Чернявского. В настоящее время сельхозактивы подчинены специальной компании «Молочная правда», которой руководит Игорь Чернявский. В 2017 году ей в управление были переданы еще три сельхозпредприятия — «Урожайный» и «Колпень-Агро» в Лоевском и «Торганы» в Докшицком районах.

Согласно рейтинга профильного российского ресурса Milknews, «Беллакт» по выручке в 2017 году занял десятое место среди белорусских молокоперерабатывающих заводов (132 млн долларов). Как отмечают эксперты, братья Байко уже сформировали третий по объемам частный молочный бизнес в стране после «Савушкина продукта» и белорусского подразделения Danone.

«Мы всегда надеялись только на себя». Глава «Конте Спа» — об облигациях, белье, ветряках и «Акрополисе»

 
 
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Братья Валентин и Дмитрий Байко, контролирующие одного из крупнейших на евразийском пространстве производителя носков, стали миноритариями волковысского...
 
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