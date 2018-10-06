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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и напомнил про союзнические отношения

07.10.2018 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.


Фото: kremlin.ru

«Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — уверен Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России' преодоление ею многих вызовов и угроз современности.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен провести свой день рождения в кругу родных, близких и друзей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, кто именно приедет на день рождения к президенту России. Одним из приглашенных является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В своем Facebook он уже опубликовал фотографию из самолета, под которой сообщил, что «едет к своему другу Владимиру Путину».

В прошлом году президент России сообщил о том, что отметил день рождения с лидером КНР Си Цзиньпином. «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказал Путин.

 
 
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Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
 
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