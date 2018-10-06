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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и напомнил про союзнические отношения
07.10.2018 09:50 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — уверен Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства отметил, что президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России' преодоление ею многих вызовов и угроз современности.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин
В прошлом году президент России сообщил о том, что отметил день рождения с лидером КНР Си Цзиньпином. «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказал Путин.
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Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
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