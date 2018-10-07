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"Придем к мировой цене". "Белнефтехим" о том, когда и чем может закончиться нефтяной спор с РФ

08.10.2018 00:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Переговоры с Россией о поставках в Беларусь нефти практически находятся на завершающем этапе, в ближайшее время предполагается подписание ряда документов. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Напомним, налоговый маневр, который намерена провести Россия, лишает белорусский бюджет экспортных пошлин на нефть, что грозит серьезными финансовыми потерями. Беларусь в этой ситуации пытается минимизировать потенциальные денежные потери для бюджета страны.


Фото: Reuters

Справка TUT.BY. Со следующего года Россия реализует налоговый маневр в нефтяной отрасли, из-за чего белорусский бюджет недополучит уже в 2019-м году 300 млн долларов. К 2024 году, на который запланирована реализация налогового маневра, выпадающие доходы бюджета Беларуси будут составлять около 2 млрд долларов в год.

Россия, проводя налоговый маневр, вводит для своих переработчиков нефти новый механизм субсидирования. В Беларуси такая возможность не предусмотрена.

В Минфине Беларуси прогнозируют, что в результате этого может сложиться непропорциональный рынок топлива — в нашей стране стоимость топлива в таком случае будет намного превышать цену топлива в России, а «российские нефтепродукты будут вытеснять белорусские нефтепродукты с нашего собственного рынка». В этой ситуации Минск пытается договориться с Москвой о компенсации белорусскому бюджету последствий налогового маневра. Россия же предъявляет претензии к Беларуси по реэкспорту нефтепродуктов.

— После подписания этих документов все субъекты хозяйствования будут обеспечены нефтехимической продукцией в полном объеме и даже сверх того, что они планировали в этом и следующем годах, — уточнил Андрей Рыбаков.

Возможные последствия для Беларуси от налогового маневра в России — «на сегодня это самый важный вопрос, который требует решения до конца текущего года», отметил глава «Белнефтехима».

— Хочу отметить, что это второй этап налогового маневра. Первый этап налогового маневра мы пережили, начиная с 2015 года. Цена на нефть выросла, и пошлина таможенная была снижена, и соответственно перешла в цену на нефть. Но чем примечателен второй этап налогового маневра — тем, что РФ в течение 6 лет практически отказывается от таможенных пошлин, и все это будет переложено в цену на нефть. Фактически мы придем к мировой цене на нефть, но при этом своим субъектам хозяйствования это будет компенсировано через механизмы демпфирующих акцизов. То есть переработчики фактически в РФ ничего не потеряют.

На вопрос, предусмотрены ли какие-либо механизмы компенсации для белорусских переработчиков нефти, Андрей Рыбаков ответил:

— В нашем бюджете таких инструментов просто нет, в связи с этим нам предстоят очень тяжелые переговоры с РФ по выравниванию конкурентной среды для того, чтобы наша нефтепеработка работала в аналогичных условиях с нефтепеработкой в Рф, и к этим переговорам мы приступаем, сейчас в активную стадию войдем. Поэтому я и сказал, что до конца года основной задачей будет решение этого вопроса.

Ранее заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявлял, что налоговый маневр в РФ «фактически приведет к необходимости работы (белорусских НПЗ - ПРим. ред.) в условиях мировой конъюнктуры цен на нефть и нефтепродукты».

Как сообщалось, по оценке экспертов, налоговые изменения в России приведут к повышению стоимости российской нефти, которая поставляется в Беларусь более чем на 4% до $ 416/тонна в 2019 при мировой цене Brent на уровне $ 73/барр

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры с Россией о поставках в Беларусь нефти практически находятся на завершающем этапе, в ближайшее время предполагается подписание ряда документов, заявил...
 
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