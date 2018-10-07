|
Кобяков может стать банкиром: он получил рекомендации от Матюшевского и Латыпова
08.10.2018 07:22 — Новости Экономики | Tut.by
Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Коябков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка.
После получения оценки соответствия Андрей Коябков может занимать должности руководителя или заместителя руководителя банка или небанковской кредитно-финансовой организации, быть членом коллегиального исполнительного органа банка или небанковской кредитно-финансовой организации, или независимым директором банка или небанковской кредитно-финансовой организации.
Рекомендации при прохождении комиссии Андрею Кобякову были предоставлены бывшим первым вице-премьером правительства Василием Матюшевским и независмым директором ЗАО «Альфа-Банк» Уралом Латыповым.
Напомним, в сентябре бывший первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский также
18 августа 2018 года премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и первый вице-премьер Василий Матюшевский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Коябков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)