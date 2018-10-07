Лукашенко: Выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию

Александр Лукашенко встретился 8 октября с Виктором Ющенко, который занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Есть много проблем, которые я с удовольствием готов с вами обсудить, в том числе и по позиции Украины в СНГ. Как известно, Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило. И на последнем саммите в Душанбе украинский флаг присутствовал, как всегда. Я так понимаю, что это процесс не одного дня. Наверное, и Украине рвать всякие связи с нашими государствами в отдельности и в целом с СНГ невыгодно. Поэтому будет какой-то процесс. Мою точку зрения вы знаете. Я всегда говорил о том, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины, мы вынуждены с этим считаться», — сказал Лукашенко.

«По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, — мы об этом поговорим — влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, — приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — отметил президент Беларуси.

По его словам, выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию. «Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит», — заявил президент Беларуси.

«Но, честно говоря, могло бы быть намного хуже. И если уж откровенно говорить, нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное. Это обнадеживает. Это основа наших добрых отношений, — отметил Александр Лукашенко. — Проблем много, и я готов обсудить эти проблемы».

Ранее Александр Лукашенко заявил , что принято решение об укреплении границы с Украиной.

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — пояснил президент.

В Украине прокомментировали заявление президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу потока оружия через границу. «Никаких фактов перемещения оружия нет», — заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Говоря о двусторонних отношениях Беларуси и Украины, Глава государства вспомнил и о временах президентства Виктора Ющенко. «Когда сравниваешь нынешние времена… Я уже не только говорю про Украину и Беларусь, — и наши взаимоотношения на постсоветском пространстве. Конечно, это были не худшие времена, особенно между нашими государствами. Мы при всех различиях, разных точках зрения всегда находили какой-то консенсус и выстраивали наши отношения, — заявил Александр Лукашенко. — И это касается не только нас. Как бы ни было сложно, и с Российской Федерацией находили общий язык, взаимоприемлемый, с другими государствами. Всякое было, но в целом всегда мы выходили на позитивный результат. И по товарообороту мы тогда высокими темпами росли. Хоть и сейчас у нас обижаться не на что — прирост товарооборота 20−30%. Кстати, в СНГ еще выше. Второй год такой рост происходит. Было серьезное падение, а сейчас солидный рост и в Евразийском экономическом союзе, и в СНГ в целом. То же самое происходит и с Украиной».