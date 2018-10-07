Экономический суд Брестской области рассматривает спор между бывшими сотрудниками «Рыбоводного хозяйства «Ясельда» и «Белагропромбанка» о разделе имущественного комплекса ликвидированного за долги предприятия. Так неожиданно для многих завершился амбициозный проект по выращиванию африканского сама.



Фото: Вечерний Брест

История одного банкротства

Рыбоводное хозяйство «Ясельда» было введено в эксплуатацию в 2012 году. На окраине Белоозерска, рядом с Березовской ГРЭС, выросли новые производственные корпуса, были завезены мальки африканского сома, а в больших бассейнах с водой плескалась и нагуливала вес взрослая рыба. Учредителями нового предприятия стали израильская компании Fish Farmig Investment Group и американская River Placid Enterprises. В проекте были задействованы интенсивные технологии индустриального рыбоводства израильской компании «Kora». По условиям инвестпроекта, учредители должны были проинвестировать начало проекта (15% от всех инвестиций). А основное финансирование предусматривалось за счет кредитной линии израильского банка «Леуми». Израильская компания Merhav M.N.F. обязалась выполнить весь комплекс работ от строительства объекта, поставки оборудования до закупки мальков и корма и обучения персонала.

Предприятие с израильскими инвестициями должно было положить начало созданию в стране ряда индустриальных рыбоводных комплексов и вошло в государственную программу развития рыбохозяйственной отрасли на 2011−2015 годы.

Помимо поставок на рынок деликатесного африканского сома «Ясельда» планировала в перспективе полностью обеспечивать рыбоводные организации и фермерские хозяйства республики рыбопосадочным материалом и специализированными комбикормами для ценных сортов рыб. Новой для Беларуси технологией заинтересовались ученые Полесского государственного университета.

Но сочного и вкусного сома даже не удалось как следует распробовать. Вместо планируемых 700 т товарной рыбы в год было выпущено всего около 70 т.



В 2012 году учредитель ИООО «Рыбоводное хозяйство «Ясельда» Павел Марголин (крайний слева) и тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович видели большие перспективы в выращивании сома. Фото: maiak.by

Начался сверхнормативный (до 80%) отход рыбы. Созданная Минсельхозпродом межведомственная комиссия пришла к выводу, что основной причиной стали недостатки проекта и, как следствие, неудовлетворительная работа фильтров механической очистки, не обеспечивавших должную очистку от органических отходов циркулирующей в системе воды.

Когда в мае 2015-го экономический суд возбудил дело о банкротстве «Ясельды», вскрылись поразительные факты. На этапе создания предприятия планировалось, что иностранные учредители при поддержке израильского банка инвестируют в него почти 5 млн долларов. Но в ходе реализации проекта он оброс большим количеством непонятных схем и взаимозачетов между израильскими компаниями. В итоге вместо притока в страну иностранных инвестиций были потрачены средства «Белагропромбанка», причем сумма со временем возросла до 6 млн долларов. Впоследствии оценить рыночную стоимость оборудования и другого имущества «Ясельды» оказалось непросто, из-за чего на длительное время затянулась процедура ликвидации.

В итоге производственный комплекс был оценен в 1,7 млн долларов (3,4 млн рублей) — то есть более чем втрое дешевле того, что он стоил банку. По такой цене он и был выставлен на торги.

Если бы в ходе торгов начальная цена в 3,4 млн рублей была повышена, возможно, удалось бы погасить все долги перед кредиторами. Но актив оказался проблемным, а семь торгов с незначительным снижением цены — нерезультативными.

После этого собрание кредиторов ИООО «Рыбоводное хозяйство «Ясельда» принимает решение о передаче имущественного комплекса ОАО «Белагропромбанк» как мажоритарному кредитору, которому принадлежит большая часть кредиторской задолженности, в счет погашения части его требований.

Но свои права на имущество заявили и бывшие сотрудники «Ясельды» в качестве первоочередных кредиторов. Они добиваются отмены решения собрания кредиторов от 19 марта этого года, а также определения экономического суда о передаче всего имущественного комплекса банку. Они утверждают, что банк, владея 90% голосов, на собрании кредиторов проводит нужные ему решения.



Фото с сайта «Вечерний Брест»

«Банк как мажоритарный кредитор полностью проигнорировал законные права бывших работников предприятия, которые являются первоочередными кредиторами, — сказал в суде Николай Зинович (с 2007 по 2015 г. — директор «Ясельды»). — Хотя сумма задолженности по зарплате — 63 тыс. руб. — составляет всего 2,02% от общей задолженности перед кредиторами. Нам сказали: хорошо, забирайте сами имущественный комплекс и верните разницу за вычетом долгов по зарплате — заведомо зная, что у рядовых сотрудников нет таких средств».

В свою очередь, банк настаивает, что владельцу имущества банкрота необходимо платить налоги и нести затраты по его содержанию, что, по его мнению, не по силам другим кредиторам. Кроме того, ставится задача вовлечь предприятие в хозяйственный оборот. На что потребуются кредитные ресурсы все того же «Белагропромбанка».

«Подарок» иностранной компании»

Бывшие работники «Ясельды» в ходе разбирательства в экономическом суде обратили также внимание на противоречивую, с их точки зрения, ситуацию.

«Как-то все очень странно получается, — говорил Николай Зинович. — Руководство банка, чтобы «подарить» 900 тыс. долларов израильской фирме, находит соответствующую инструкцию и руководствуется ей. А чтобы компенсировать зарплату бывшим работникам рыбоводного хозяйства «Ясельда», использует свое положение мажоритарного кредитора и попирает права первоочередных кредиторов».

По его словам, один из учредителей «Ясельды» — компания Fish Farming Investment Group не выполнила своих обязательств по уплате 15% собственного участия в проекте (748 тыс. долларов), что привело к негативным последствиям для нового предприятия.

Компания Merhav M.N.F., сославшись на отсутствие финансирования, недопоставила «Ясельде» оборудования и материалов на 900 тыс. долларов. Об этом он как директор (а также американский учредитель River Placid Enterprises) поставили в известность руководство «Белагропромбанка» и Комитет госконтроля — и просили до выяснения всех обстоятельств приостановить дальнейшее финансирование проекта. Но в банке ответили, что не могут отказаться от выполнения взятых на себя ранее обязательств.



Фото с сайта «Вечерний Брест»

Что предлагают бывшие сотрудники?

В процессе участвовали несколько человек из числа работников «Ясельды». Зарплату им не платили месяцами, в результате образовалась задолженность от 1−2 тыс. рублей у некоторых сотрудников, до 20 тысяч — у других.

— Не могу понять, на каком основании банк хочет завладеть 2% собственности? Я ушел с предприятия одним из последних, и у меня почти за два года накопился долг по зарплате 7 тыс. рублей, — говорил суду Александр Тарасевич, бывший оператор установки замкнутого водообеспечения.

— Я работал строителем, и длительное время, можно сказать, на энтузиазме. Если на то пошло, то мы готовы участвовать в содержании комплекса, например, обеспечивать его охрану, — сообщил Петр Борушко.

Они предлагают договориться с банком на взаимоприемлемых условиях. Один из вариантов: первоочередники вступают в долевую собственность. Или же — банк выкупает у них их долю имущества.

Но представитель банка в суде подтвердил свою позицию: решение собрания кредитоторов законное и обоснованное. Он попросил суд отказать бывшим работникам «Ясельды» в удовлетворении жалобы.

Юридическая коллизия

В отделе рыболовного хозяйства и индустриального рыбоводства ГО «Белводхоз» подтверждают, что ставится задача в ближайшее время ввести в хозяйственный оборот имущественный комплекс обанкротившегося предприятия «Ясельда». С этой целью рассматривается вариант создания на его базе нового предприятия совместно с рыбхозом «Селец».

Кредиторы, в свою очередь, выразили недоумение в связи с тем, что банк, не дожидаясь решения суда по их жалобе, произвел регистрацию перехода права на капитальное строение бывшего рыбоводного хозяйства, а также права постоянного пользования на земельный участок.

«Получается, что руководители РУП «Национальное кадастровое агентство» и ОАО «Белагропромбанк» заранее знают решение суда или игнорируют наши судебные органы?» — задается вопросом бывший директор «Ясельды».

В случае удовлетворения жалобы первоочередников решение собрания кредиторов о передаче банку имущественного комплекса утратит силу. И что, если к тому времени успеют зарегистрировать новое предприятие?..

В "Белагропромбанке" отказались от комментариев по поводу сложившейся вокруг «Ясельды» ситуации.

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