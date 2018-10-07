ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Африканский сом - всё. Как бывшие работники "Ясельды" через суд выбивают долги по зарплате

08.10.2018 13:49 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экономический суд Брестской области рассматривает спор между бывшими сотрудниками «Рыбоводного хозяйства «Ясельда» и «Белагропромбанка» о разделе имущественного комплекса ликвидированного за долги предприятия. Так неожиданно для многих завершился амбициозный проект по выращиванию африканского сама.


Фото: Вечерний Брест

История одного банкротства

Рыбоводное хозяйство «Ясельда» было введено в эксплуатацию в 2012 году. На окраине Белоозерска, рядом с Березовской ГРЭС, выросли новые производственные корпуса, были завезены мальки африканского сома, а в больших бассейнах с водой плескалась и нагуливала вес взрослая рыба. Учредителями нового предприятия стали израильская компании Fish Farmig Investment Group и американская River Placid Enterprises. В проекте были задействованы интенсивные технологии индустриального рыбоводства израильской компании «Kora». По условиям инвестпроекта, учредители должны были проинвестировать начало проекта (15% от всех инвестиций). А основное финансирование предусматривалось за счет кредитной линии израильского банка «Леуми». Израильская компания Merhav M.N.F. обязалась выполнить весь комплекс работ от строительства объекта, поставки оборудования до закупки мальков и корма и обучения персонала.

Предприятие с израильскими инвестициями должно было положить начало созданию в стране ряда индустриальных рыбоводных комплексов и вошло в государственную программу развития рыбохозяйственной отрасли на 2011−2015 годы.

Помимо поставок на рынок деликатесного африканского сома «Ясельда» планировала в перспективе полностью обеспечивать рыбоводные организации и фермерские хозяйства республики рыбопосадочным материалом и специализированными комбикормами для ценных сортов рыб. Новой для Беларуси технологией заинтересовались ученые Полесского государственного университета.

Но сочного и вкусного сома даже не удалось как следует распробовать. Вместо планируемых 700 т товарной рыбы в год было выпущено всего около 70 т.


В 2012 году учредитель ИООО «Рыбоводное хозяйство «Ясельда» Павел Марголин (крайний слева) и тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович видели большие перспективы в выращивании сома. Фото: maiak.by

Начался сверхнормативный (до 80%) отход рыбы. Созданная Минсельхозпродом межведомственная комиссия пришла к выводу, что основной причиной стали недостатки проекта и, как следствие, неудовлетворительная работа фильтров механической очистки, не обеспечивавших должную очистку от органических отходов циркулирующей в системе воды.

Когда в мае 2015-го экономический суд возбудил дело о банкротстве «Ясельды», вскрылись поразительные факты. На этапе создания предприятия планировалось, что иностранные учредители при поддержке израильского банка инвестируют в него почти 5 млн долларов. Но в ходе реализации проекта он оброс большим количеством непонятных схем и взаимозачетов между израильскими компаниями. В итоге вместо притока в страну иностранных инвестиций были потрачены средства «Белагропромбанка», причем сумма со временем возросла до 6 млн долларов. Впоследствии оценить рыночную стоимость оборудования и другого имущества «Ясельды» оказалось непросто, из-за чего на длительное время затянулась процедура ликвидации.

В итоге производственный комплекс был оценен в 1,7 млн долларов (3,4 млн рублей) — то есть более чем втрое дешевле того, что он стоил банку. По такой цене он и был выставлен на торги.

Если бы в ходе торгов начальная цена в 3,4 млн рублей была повышена, возможно, удалось бы погасить все долги перед кредиторами. Но актив оказался проблемным, а семь торгов с незначительным снижением цены — нерезультативными.

После этого собрание кредиторов ИООО «Рыбоводное хозяйство «Ясельда» принимает решение о передаче имущественного комплекса ОАО «Белагропромбанк» как мажоритарному кредитору, которому принадлежит большая часть кредиторской задолженности, в счет погашения части его требований.

Но свои права на имущество заявили и бывшие сотрудники «Ясельды» в качестве первоочередных кредиторов. Они добиваются отмены решения собрания кредиторов от 19 марта этого года, а также определения экономического суда о передаче всего имущественного комплекса банку. Они утверждают, что банк, владея 90% голосов, на собрании кредиторов проводит нужные ему решения.


Фото с сайта «Вечерний Брест»

«Банк как мажоритарный кредитор полностью проигнорировал законные права бывших работников предприятия, которые являются первоочередными кредиторами, — сказал в суде Николай Зинович (с 2007 по 2015 г. — директор «Ясельды»). — Хотя сумма задолженности по зарплате — 63 тыс. руб. — составляет всего 2,02% от общей задолженности перед кредиторами. Нам сказали: хорошо, забирайте сами имущественный комплекс и верните разницу за вычетом долгов по зарплате — заведомо зная, что у рядовых сотрудников нет таких средств».

В свою очередь, банк настаивает, что владельцу имущества банкрота необходимо платить налоги и нести затраты по его содержанию, что, по его мнению, не по силам другим кредиторам. Кроме того, ставится задача вовлечь предприятие в хозяйственный оборот. На что потребуются кредитные ресурсы все того же «Белагропромбанка».

«Подарок» иностранной компании»

Бывшие работники «Ясельды» в ходе разбирательства в экономическом суде обратили также внимание на противоречивую, с их точки зрения, ситуацию.

«Как-то все очень странно получается, — говорил Николай Зинович. — Руководство банка, чтобы «подарить» 900 тыс. долларов израильской фирме, находит соответствующую инструкцию и руководствуется ей. А чтобы компенсировать зарплату бывшим работникам рыбоводного хозяйства «Ясельда», использует свое положение мажоритарного кредитора и попирает права первоочередных кредиторов».

По его словам, один из учредителей «Ясельды» — компания Fish Farming Investment Group не выполнила своих обязательств по уплате 15% собственного участия в проекте (748 тыс. долларов), что привело к негативным последствиям для нового предприятия.

Компания Merhav M.N.F., сославшись на отсутствие финансирования, недопоставила «Ясельде» оборудования и материалов на 900 тыс. долларов. Об этом он как директор (а также американский учредитель River Placid Enterprises) поставили в известность руководство «Белагропромбанка» и Комитет госконтроля — и просили до выяснения всех обстоятельств приостановить дальнейшее финансирование проекта. Но в банке ответили, что не могут отказаться от выполнения взятых на себя ранее обязательств.


Фото с сайта «Вечерний Брест»

Что предлагают бывшие сотрудники?

В процессе участвовали несколько человек из числа работников «Ясельды». Зарплату им не платили месяцами, в результате образовалась задолженность от 1−2 тыс. рублей у некоторых сотрудников, до 20 тысяч — у других.

— Не могу понять, на каком основании банк хочет завладеть 2% собственности? Я ушел с предприятия одним из последних, и у меня почти за два года накопился долг по зарплате 7 тыс. рублей, — говорил суду Александр Тарасевич, бывший оператор установки замкнутого водообеспечения.

— Я работал строителем, и длительное время, можно сказать, на энтузиазме. Если на то пошло, то мы готовы участвовать в содержании комплекса, например, обеспечивать его охрану, — сообщил Петр Борушко.

Они предлагают договориться с банком на взаимоприемлемых условиях. Один из вариантов: первоочередники вступают в долевую собственность. Или же — банк выкупает у них их долю имущества.

Но представитель банка в суде подтвердил свою позицию: решение собрания кредитоторов законное и обоснованное. Он попросил суд отказать бывшим работникам «Ясельды» в удовлетворении жалобы.

Юридическая коллизия

В отделе рыболовного хозяйства и индустриального рыбоводства ГО «Белводхоз» подтверждают, что ставится задача в ближайшее время ввести в хозяйственный оборот имущественный комплекс обанкротившегося предприятия «Ясельда». С этой целью рассматривается вариант создания на его базе нового предприятия совместно с рыбхозом «Селец».

Кредиторы, в свою очередь, выразили недоумение в связи с тем, что банк, не дожидаясь решения суда по их жалобе, произвел регистрацию перехода права на капитальное строение бывшего рыбоводного хозяйства, а также права постоянного пользования на земельный участок.

«Получается, что руководители РУП «Национальное кадастровое агентство» и ОАО «Белагропромбанк» заранее знают решение суда или игнорируют наши судебные органы?» — задается вопросом бывший директор «Ясельды».

В случае удовлетворения жалобы первоочередников решение собрания кредиторов о передаче банку имущественного комплекса утратит силу. И что, если к тому времени успеют зарегистрировать новое предприятие?..

В "Белагропромбанке" отказались от комментариев по поводу сложившейся вокруг «Ясельды» ситуации.

TUT.BY будет следить за процессом.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 176
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого они хотят отсудить часть имущества обанкротившегося предприятия.
 
Новости дня
Новости экономики
 
За девять месяцев текущего года экспорт готовой продукции ОАО "БелАЗ" вырос почти в полтора раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика