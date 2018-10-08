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"КоммерсантЪ": Представителем Украины в минской контактной группе может стать Виктор Ющенко
09.10.2018 06:38 — Новости Экономики | Tut.by
Виктор Ющенко считается фаворитом в борьбе за пост представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает
«Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит», — отметил один из них.
Ранее в понедельник, 8 октября, с Виктором Ющенко
Собеседники «Ъ» в Киеве назвали это общение «смотринами, после которых Александр Лукашенко должен неформально согласиться с назначением Виктора Ющенко представителем Украины в трехсторонней контактной группе».
Среди других претендентов на место представителя Украины в минской контактной группе собеседники «Коммерсанта» назвали Ирину Геращенко, которая сейчас возглавляет украинскую делегацию в гуманитарной подгруппе, а также советник нынешнего президента Украины Руслан Демченко, украинский дипломат, работавший и. о. главы МИД Украины, генконсулом в Стамбуле, послом в Сербии и Черногории.
В Киеве также неоднократно заявляли о том, что рассматривают и вариант отказа от минского формата — или хотя бы его пересмотра и переноса в другую страну, однако до сих пор официальных предложений об этом
Напомним, 2 октября стало известно, что Леонид Кучма
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Собеседники "Ъ" в Киеве назвали общение с президентом Беларуси "смотринами, после которых Александр Лукашенко должен неформально согласиться с назначением...
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