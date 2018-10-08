КГК задержал главу преступной группы, которая незаконно заработала 9 миллионов на торговле мясом

Сотрудники минского КГК задержали руководителя преступной группы, которая незаконно заработала более 9 миллионов рублей на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. А далее по цепочке были раскрыты иные нелегальные схемы, которые реализовывались уже другими людьми. Об этом сообщает Комитет госконтроля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У торговцев мясом оперативники изъяли первичные учетные документы, печати и носители информации. Они изъяли также 240 тысяч евро и 185 тысяч долларов. Наложен арест на имущество участников преступной группы стоимостью 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность). Руководитель преступной группы задержан и помещен под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Судя по всему, благодаря этому делу, Комитет госконтроля раскрыл другие незаконные схемы, реализуемые другими людьми.

Например, для своего незаконного бизнеса члены преступной группы по торговле мясом использовали документы, полученные в том числе от нескольких лжепредпринимательских структур, зарегистрированных жителем Витебска. После создания лжефирм он оформлял фиктивные бухгалтерские документы. В отношении 49-летнего витеблянина возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 234 УК (Лжепредпринимательство).

А далее в КГК установили, что витебский коммерсант оказывал услуги и другим коммерсантам, предоставляя им пакеты фиктивных бухгалтерских документов.

Так, индивидуальный предприниматель из Минска и руководитель столичной коммерческой фирмы помещали в бухгалтерский учет фиктивные первичные документы о приобретении товаров по завышенной цене. Из-за искажения реального размера понесенных затрат занижалась налоговая база, что повлекло уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере — общая сумма недоплаченных в бюджет налогов составила более 700 тысяч рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении индивидуального предпринимателя и директора коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 УК.