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V Форум регионов Беларуси и России открывается в Могилеве

10.10.2018 07:02 — Новости Экономики | БелТА  
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V Форум регионов Беларуси и России открывается в Могилеве

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня открывается V Форум регионов Беларуси и России. Он продлится до 12 октября, сообщает БЕЛТА.

Главным событием станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства" с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Секции пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

Во время форума пройдет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, где будут обсуждены перспективы укрепления межпарламентских связей, а также роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений. В программе форума - встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и спикера Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран.

Впервые во время форума пройдет Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий Беларуси и России.

На форум соберутся более 20 губернаторов регионов России. Заявки на участие подали также 17 руководителей представительных органов власти российских регионов.

Будут подписаны более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях. Традиционно деловые круги заключат многомиллионные экспортные контракты. В нынешнем году их общая сумма планируется в размере не менее $500 млн.

Главной особенностью форума станет выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России. На национальных праздничных экспозициях пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, народные игровые аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, соревнования и другие мероприятия. В течение всех дней работы выставки-ярмарки будет организована концертная программа "Содружество культур - содружество народов" с участием любительских коллективов Беларуси и России.

Будут открыты также площадки, где регионы Беларуси представят свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал.

Всего в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тыс. человек.

Форум проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня открывается V Форум регионов Беларуси и России. Он продлится до 12 октября, сообщает БЕЛТА. Главным событием станет...
 
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