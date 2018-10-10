"Мог быть коллапс". Как лидский квас залил Москву

Стратегия развития «Лидского пива» до 2025 года предполагает наращивание мощностей в 1,3 раза. Для этого может понадобиться более 30 млн долларов, сказал журналистам гендиректор компании Аудриус Микшис.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Когда в 2009 году Olvi Group стало акционером ["Лидского пива"], мы продавали 70−80 млн литров всех напитков в год. В 2017 году было уже почти 200 млн. В этом выйдем на 220−230 млн. В 2025 году мы хотим продавать 300 млн», — сказал Микшис. На воплощение этих планов в жизнь надо будет инвестировать более 30 млн долларов, уточнил TUT.BY топ-менеджер.

— Мною была представлена долгосрочная стратегия развития компании. Акционеры сказали: «Ок». Но она будет рассматриваться ежегодно и соответственно будут выделяться инвестиции, — уточнил он. — Мне, может быть, хотелось получить сразу большие инвестиции. Но очень непросто убедить иностранных инвесторов, акции которых котируются на бирже, смелее инвестировать в Беларусь. Пока все идет хорошо, они мне доверяют. Но в истории [страны] были девальвация, гиперинфляция и так далее.

Аудриус Микшис напомнил, что Olvi Group уже инвестировала в «Лидское пиво» 90 млн евро. Окупились ли эти вложения? «Нет еще. Последние долги [перед акционерами] надо погасить в 2021 году. Затем, я думаю, будем развиваться за счет собственных средств предприятия. Пока не вижу потребности в новых заимствованиях», — сказал Микшис.

Куда планируется направить новые инвестиции?

— Надо добавлять везде: [цилиндро-конические] танки (емкости для брожения. — прим. ред.), компрессоры для охлаждения, розлив, склады. Сейчас у нас в этом плане баланс. Но если мы говорим про увеличение мощностей, то, конечно, надо будет инвестировать во все процессы.

Планируемого объема в 300 млн литров «Лидское пиво» теоретически могло достичь уже в ближайшей перспективе. Например, в этом году резко вырос спрос на квас со стороны России. За 8 месяцев 2018 года экспорт этого напитка увеличился в 2 раза до 33 млн литров по равнению с аналогичным периодом прошлого года. Это в 1,3 раза больше, чем лидская компания реализовала в Беларуси. Взрывной рост обеспечили продажи через крупнейшую розничную сеть России «Магнит». При том, что реализация шла лишь через магазины Москвы и Московской области. «Мы подписались в апреле и согласились охватить этот регион. Мы не знали их объемов по всей стране. Мог быть коллапс. Нам было бы сложно», — сказала директор по продажам компании Алена Авдеенко. «Мы не имели права подписаться и сорвать контракт», — добавила она.

Руководители «Лидского пива» также отметили, что «сдерживали экспортные поставки, так как боялись оголить белорусский рынок». При этом Микшис уточнил TUT.BY, что в Беларуси «маржа была больше».

— Пивной рынок сильно расти не будет. [Безалкогольные] напитки, экспорт — вот потенциальные источники роста, — считает гендиректор компании. — Но наращивать мощности только для экспорта довольно опасно. Санкции, налоги, еще что-то. Риски большие. Что делать, если [российский] рынок для нас закроется? Экспорт в размере 20% — это нормально. 50−60% экспорта — будет много.

По итогам 8 месяцев, экспорт занимал более 25% общего объема продаж «Лидского пива».