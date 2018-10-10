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"Экономика на пальцах" пояснит, чем плох план президента по оздоровлению колхозов

11.10.2018 10:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 11 октября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

2 октября Александр Лукашенко подписал указ по оздоровлению колхозов Беларуси. В нем заложены ряд инструментов и механизмов по оздоровлению неплатежеспособных сельхозорганизаций. Сработает ли документ или он заложит долговую бомбу под бюджет? На этот вопрос в очередной «Экономике на пальцах» попробует ответить Сергей Чалый.

Также в программе поговорим про утверждение парламентом Сергея Румаса на должность премьер-министра и об отмене запрета на ночную продажу алкоголя.

Обо всем этом подробнее в «Экономике на пальцах» 11 октября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 
Теги: Новости
 
 
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Сергей Чалый разберет план Лукашенко по спасению колхозов, утверждением парламентом премьер-министра и отмену решения местных властей о ночном запрете продажи...
 
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