"Экономика на пальцах" пояснит, чем плох план президента по оздоровлению колхозов

Программа появится в прямом эфире 11 октября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

2 октября Александр Лукашенко подписал указ по оздоровлению колхозов Беларуси . В нем заложены ряд инструментов и механизмов по оздоровлению неплатежеспособных сельхозорганизаций. Сработает ли документ или он заложит долговую бомбу под бюджет? На этот вопрос в очередной «Экономике на пальцах» попробует ответить Сергей Чалый.

Также в программе поговорим про утверждение парламентом Сергея Румаса на должность премьер-министра и об отмене запрета на ночную продажу алкоголя.

Обо всем этом подробнее в «Экономике на пальцах» 11 октября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

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