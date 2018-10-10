|
"Экономика на пальцах" пояснит, чем плох план президента по оздоровлению колхозов
11.10.2018 10:45 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 11 октября в 15.25.
2 октября Александр Лукашенко подписал указ по
Также в программе поговорим про
Обо всем этом подробнее в «Экономике на пальцах» 11 октября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Чалый разберет план Лукашенко по спасению колхозов, утверждением парламентом премьер-министра и отмену решения местных властей о ночном запрете продажи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)