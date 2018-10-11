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На 45-м году жизни умер предправления Технобанка
12.10.2018 09:30 — Новости Экономики | Tut.by
11 октября 2018 года, на 45 году жизни скоропостижно скончался председатель правления «Технобанка», одного из немногих в стране банков с частным белорусским капиталом, Дмитрий Михалевич.
Михалевич родился 13 января 1973 года в Минске. Окончил Белорусский государственный экономический университет, прошел путь от специалиста до председателя правления банка.
«Дмитрий Леонидович 10 лет всецело и полностью безукоризненно грамотно выполнял поставленные перед ним задачи руководителя ОАО"Технобанк», — отмечено в некрологе на сайте банка.
О дате и месте прощания с банкиром сообщат дополнительно.
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11 октября 2018 года, на 45 году жизни скоропостижно скончался председатель правления "Технобанка", одного из немногих в стране банков с частным белорусским капиталом,...
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