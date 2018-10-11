На 45-м году жизни умер предправления Технобанка

11 октября 2018 года, на 45 году жизни скоропостижно скончался председатель правления «Технобанка», одного из немногих в стране банков с частным белорусским капиталом, Дмитрий Михалевич.



Фото: пресс-служба банка

Михалевич родился 13 января 1973 года в Минске. Окончил Белорусский государственный экономический университет, прошел путь от специалиста до председателя правления банка.

«Дмитрий Леонидович 10 лет всецело и полностью безукоризненно грамотно выполнял поставленные перед ним задачи руководителя ОАО"Технобанк», — отмечено в некрологе на сайте банка.

О дате и месте прощания с банкиром сообщат дополнительно.