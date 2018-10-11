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"Договорились, наконец, как развязывать проблемы". Минск хочет равных с РФ условий для предприятий
12.10.2018 13:49 — Новости Экономики | Tut.by
Беларуси и России нужны равные условия деятельности хозяйствующих субъектов и «в канун Форума мы договорились, наконец, как будем развязывать эти проблемы», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на V Форуме регионов в Могилеве.
Лукашенко отметил, что в настоящее время более 8 тысяч предприятий двух стран связаны производственной кооперацией, более 2 тысяч предприятий с российским капиталом работает в Беларуси. «Во всех наших товарах есть российский компонент», — подчеркнул Лукашенко.
«У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Беларуси все актуальные вопросы напрямую на всех уровнях власти», — подчеркнул он.
Среди актуальных вопросов взаимной повестки президент Беларуси назвал согласование политики в промышленной сфере. «Нужна загрузить действующие предприятия по программе импортозамещения, тогда сможем взаимовыгодно развиваться», — отметил Лукашенко.
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Беларуси и России нужны равные условия деятельности хозяйствующих субъектов и "в канун Форума мы договорились, наконец, как будем развязывать эти проблемы", заявил...
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