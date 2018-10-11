У России и Беларуси высокий уровень кооперации, заявил президент России Владимир Путин, выступая на V Форуме регионов в Беларуси. При товарообороте 32,4 млрд долларов в прошлом году объем капиталовложений России в Беларусь оценивается в 4 млрд долларов.

До выступления президенты России и Беларуси провели 50-минутную двустороннюю встречу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Крупнейшим совместным проектом двух стран Путин назвал строительство АЭС, первый блок которой запустят в 2019 году. «Себе в ущерб делаем, вместо того, чтобы газ поставлять», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин и Александр Лукашенко на недавних переговорах в Сочи достигли значимого результата в решении проблем с поставками нефти и нефтепродуктов, и сейчас «идет закрепление достигнутых договоренностей и проговор дальнейших перспектив развития», передает ТАСС.

«Как и договаривались, мы твердо выполняем запланированное в начале года», — сказал Лукашенко. Он отметил, что нынешняя встреча для президентов Беларуси и России не последняя в текущем году. Еще предстоят контакты в рамках международных саммитов в Астане и Москве.

Александр Лукашенко тепло приветствовал Владимира Путина в Могилеве, отметив, что этот город не только белорусский, но и русский, так как находится вблизи российской границы на востоке Беларуси. «Всегда рады видеть вас здесь. Многое сделано для этого Форума регионов. Приезжайте в любое время», — пригласил белорусский лидер.

Владимир Путин выразил уверенность, что мероприятия и результаты встреч на форуме будут очень полезными. Владимир Путин подчеркнул, что реализация договоренностей на высшем уровне может быть успешной только тогда, когда дополняется эффективной работой на региональном уровне. «Прямых и эффективно организованных контактов действительно очень много», — сказал российский лидер.

Президент России также обратил внимание на благоустройство Могилева, назвав его красивым, и отметил в этом плане заслуги руководства города.